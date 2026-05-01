Assine
overlay
Início Gerais
1° DE MAIO

Igreja Católica é a favor do fim da escala 6x1, garante bispo de BH

Dom Nivaldo Ferreira preside tradicional missa que completa 50 anos nesta sexta-feira (1º/5), na Praça da Cemig, em Contagem

Publicidade
Carregando...
Gustavo Werneck
Gustavo Werneck
Repórter
Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.
01/05/2026 10:51 - atualizado em 01/05/2026 11:54

compartilhe

SIGA
×
Missa do Trabalhador celebrada pelo Bispo auxiliar Dom Nivaldo dos Santos na Praça do Trabalhador em Contagem
Missa do Trabalhador celebrada pelo bispo auxiliar Dom Nivaldo dos Santos na Praça do Trabalhador, em Contagem crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Na manhã desta sexta-feira (1º/5), centenas de pessoas participam da tradicional Missa do Trabalhador que, neste ano, comemora seu cinquentenário. A movimentação começou cedo na Praça da Cemig, no Bairro Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com pessoas de várias categorias profissionais ocupando o espaço da Avenida Cardeal Eugenio Pacelli. Neste dia, a Igreja Católica festeja São José Operário.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Antes da missa, concelebrada por padres das comunidades de fé da Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida (Rensa), o bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Nivaldo dos Santos Ferreira, destacou palavras para nortear as celebrações do 1° de Maio. "O mundo precisa de paz, de trilhar o caminho de Jesus. Não há paz sem justiça", afirmou.

O fim da escala 6×1, em tramitação no Congresso, recebe o apoio da Igreja. "Somos a favor da dignidade da vida humana, do merecido descanso das pessoas que trabalham. As pessoas não podem ser privadas do contato com a família, portanto, a Igreja Católica está a favor do direito inalienável ao descanso após a jornada de trabalho."

Fé e trabalho

Morador do Bairro Nacional, o metalúrgico Múcio Adelair Fernandes, de 67 anos, contou que participa da Missa do Trabalhador há três décadas. "Sou católico, tenho fé" disse Múcio, casado, orgulhoso dos três filhos e dois netos. Em um acidente de trabalho, ele perdeu os dedos da mão esquerda e manteve a fé em Deus. "Continuei na minha devoção", ressaltou.

Na primeira fila diante do altar, a cozinheira aposentada Maria Domingas dos Santos, de 68 anos, viúva, disse que participa da missa de 1° de Maio há uma década. É muito importante, pois unimos, aqui, fé e trabalho. Sempre lutei muito", contou Maria Domingas, que tem cinco filhos e seis netos.

Fiéis defendem fim da escala 6x1 na Missa do Trabalhador celebrada em Contagem-Jair Amaral/EM/D.A Press
Fiéis defendem fim da escala 6x1 na Missa do Trabalhador celebrada em Contagem Jair Amaral/EM/D.A Press
Sandra Rodrigues na Missa do Trabalhador celebrada em Contagem-Jair Amaral/EM/D.A Press
Sandra Rodrigues na Missa do Trabalhador celebrada em Contagem Jair Amaral/EM/D.A Press
Maria Domingos dos Santos na Missa do Trabalhador celebrada em Contagem-Jair Amaral/EM/D.A Press
Maria Domingos dos Santos na Missa do Trabalhador celebrada em Contagem Jair Amaral/EM/D.A Press
Fiéis protestam durante Missa do Trabalhador celebrada em Contagem-Jair Amaral/EM/D.A Press
Fiéis protestam durante Missa do Trabalhador celebrada em Contagem Jair Amaral/EM/D.A Press
Missa do Trabalhador celebrada pelo Bispo auxiliar dom Nivaldo dos Santos em Contagem-Jair Amaral/EM/D.A Press
Missa do Trabalhador celebrada pelo Bispo auxiliar dom Nivaldo dos Santos em Contagem Jair Amaral/EM/D.A Press
Lúcio Fernandes na Missa do Trabalhador celebrada em Contagem-Jair Amaral/EM/D.A Press
Lúcio Fernandes na Missa do Trabalhador celebrada em Contagem Jair Amaral/EM/D.A Press
Missa do Trabalhador celebrada pelo Bispo auxiliar dom Nivaldo dos Santos em Contagem-Jair Amaral/EM/D.A Press
Missa do Trabalhador celebrada pelo Bispo auxiliar dom Nivaldo dos Santos em Contagem Jair Amaral/EM/D.A Press


Um momento de emoção ocorreu, durante a celebração eucarística, com a bênção de carteiras de trabalho e objetos pessoais trazidos pelos devotos – sinal de fé e busca pela proteção e intercessão de São José Operário nas atividades de trabalho realizadas diariamente.

Cinquentenário

Reconhecida como patrimônio imaterial de Contagem, a Missa do Trabalhador comemora nesta manhã o jubileu de 50 anos - o início, em 1976, se deu com o arcebispo dom João Resende Costa (1910-2007). Conforme divulgado pela Arquidiocese de BH, o tema da vez é “Trabalho e dignidade humana: um grito pela paz”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Padroeiro

Pai adotivo de Jesus e esposo de Maria, São José era carpinteiro. Em 1955, o papa Pio XII (1876-1958) instituiu a comemoração de São José Operário para o mesmo dia em que é celebrada a data civil do Dia do Trabalhador, com o objetivo de dignificar os frutos do esforço humano por meio do trabalho. É do sumo pontífice a frase: “Queremos reafirmar, em forma solene, a dignidade do trabalho, a fim de que inspire na vida social as leis da equitativa repartição de direitos e deveres”.

Tópicos relacionados:

bh contagem escala-6x1 igreja

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay