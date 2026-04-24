Festival do Trabalhador em Betim terá shows, gastronomia e entrada gratuita

O Festival Gastronômico do Trabalhador, realizado entre 1º e 5 de maio, na Praça do Encontro, no Centro de Betim, na Grande BH, promete celebrar o Dia do Trabalhador com programação gratuita e diversificada, unindo música ao vivo, experiências gastronômicas e iniciativas de inclusão social.

O festival também contará com a distribuição de mais de 2 mil ingressos gratuitos destinados a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), garantindo acesso a um espaço kids inclusivo especialmente preparado para o público.



A proposta é oferecer uma experiência completa para toda a família, unindo lazer, cultura e solidariedade. Além da estrutura com playground e área dedicada à inclusão, o evento busca conscientizar e ampliar o acesso de crianças com TEA a atividades recreativas em um ambiente adaptado.



Outro destaque é a curadoria gastronômica, que reúne expositores com opções variadas, desde pratos tradicionais até propostas contemporâneas. Entre os participantes, está o chef Dindo, de São Paulo, conhecido pela gastronomia criativa e autoral. O evento também abre espaço para novos talentos da culinária, incentivando empreendedores locais e promovendo diversidade de sabores.



A programação musical foi pensada para agradar diferentes públicos ao longo dos três dias. Estão previstas apresentações de samba, pagode, pop rock e tributos a grandes nomes da música brasileira e internacional.

A solidariedade é outro pilar da iniciativa. O público é convidado a contribuir com a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado à Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Velhice (APROMIV). Como incentivo, os participantes poderão concorrer a sorteios realizados durante o festival.

Programação musical

1º de maio

13h - Alisson Diorgenes (samba e pagode)

17h - Lucas Barbosa (pop rock)

20h30 - Brasília Amarela (cover Mamonas Assassinas)

2 de maio

13h - André Leonel (voz e violão)

17h - T-Rock

20h30 - U2 Latin American Tribute

3 de maio

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13h - Pagode do Diniz

17h - Sintonia Instrumental

20h30 - Brazuza (tributo a Cazuza & Barão Vermelho)

FESTIVAL GASTRONÔMICO DO TRABALHADOR

Data: de 1º a 5 de maio

Horário: a partir das 13h

Local: Praça do Encontro, Centro de Betim (cruzamento das avenidas Edmeia Mattos Lazzarotti e Juiz Marco Túlio Isaac)

Entrada: gratuita

Ação solidária: doação de 1kg de alimento não perecível

Haverá espaço kids com playground e área inclusiva para crianças com TEA (ingressos mediante critérios do evento)

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro