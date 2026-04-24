Assine
overlay
Início Gerais
GRANDE BH

Festival do Trabalhador em Betim terá shows, gastronomia e entrada gratuita

Evento começa em 1º de maio e programação diversificada ainda inclui espaço kids para crianças com TEA, além de ação solidária com arrecadação de alimentos

Publicidade
Carregando...
SM
Sofia Maia*
SM
Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
24/04/2026 14:08

compartilhe

SIGA
×
A proposta do festival é oferecer uma experiência completa para toda a família, unindo lazer, cultura e solidariedade
Além de gastronomia com pratos tradicionais e contemporâneos, festival vai distribuir 2 mil ingressos gratuitos destinados a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) crédito: Divulgação

O Festival Gastronômico do Trabalhador, realizado entre 1º e 5 de maio,  na Praça do Encontro, no Centro de Betim, na Grande BH, promete celebrar o Dia do Trabalhador com programação gratuita e diversificada, unindo música ao vivo, experiências gastronômicas e iniciativas de inclusão social.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O festival também contará com a distribuição de mais de 2 mil ingressos gratuitos destinados a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), garantindo acesso a um espaço kids inclusivo especialmente preparado para o público.

A proposta é oferecer uma experiência completa para toda a família, unindo lazer, cultura e solidariedade. Além da estrutura com playground e área dedicada à inclusão, o evento busca conscientizar e ampliar o acesso de crianças com TEA a atividades recreativas em um ambiente adaptado.

Outro destaque é a curadoria gastronômica, que reúne expositores com opções variadas, desde pratos tradicionais até propostas contemporâneas. Entre os participantes, está o chef Dindo, de São Paulo, conhecido pela gastronomia criativa e autoral. O evento também abre espaço para novos talentos da culinária, incentivando empreendedores locais e promovendo diversidade de sabores.

A programação musical foi pensada para agradar diferentes públicos ao longo dos três dias. Estão previstas apresentações de samba, pagode, pop rock e tributos a grandes nomes da música brasileira e internacional.

A solidariedade é outro pilar da iniciativa. O público é convidado a contribuir com a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado à Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Velhice (APROMIV). Como incentivo, os participantes poderão concorrer a sorteios realizados durante o festival.

Programação musical

1º de maio

  • 13h - Alisson Diorgenes (samba e pagode)
  • 17h - Lucas Barbosa (pop rock)
  • 20h30 - Brasília Amarela (cover Mamonas Assassinas)

2 de maio

  • 13h - André Leonel (voz e violão)
  • 17h - T-Rock
  • 20h30 - U2 Latin American Tribute

3 de maio

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • 13h - Pagode do Diniz
  • 17h - Sintonia Instrumental
  • 20h30 - Brazuza (tributo a Cazuza & Barão Vermelho)

Leia Mais

  • FESTIVAL GASTRONÔMICO DO TRABALHADOR
  • Data: de 1º a 5 de maio 
  • Horário: a partir das 13h
  • Local: Praça do Encontro, Centro de Betim (cruzamento das avenidas Edmeia Mattos Lazzarotti e Juiz Marco Túlio Isaac)
  • Entrada: gratuita
  • Ação solidária: doação de 1kg de alimento não perecível
  • Haverá espaço kids com playground e área inclusiva para crianças com TEA (ingressos mediante critérios do evento)

 * Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

Tópicos relacionados:

cultura evento festival gastronomia lazer programacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay