Hoje é Dia do Churrasco: 5 dicas essenciais para a carne perfeita
Do corte certo ao ponto ideal da brasa; aprenda técnicas fundamentais para nunca mais errar e impressionar a todos no churrasco
Neste 24 de abril, celebra-se o Dia do Churrasco, data que marca a fundação do primeiro Centro de Tradições Gaúchas (CTG) em 1948 e homenageia uma das maiores paixões nacionais. A missão de preparar uma carne suculenta e no ponto certo ganha destaque. Seja para reunir a família ou os amigos, dominar a arte da grelha pode transformar qualquer encontro. O segredo não está em equipamentos caros, mas em técnicas simples que garantem um resultado impressionante e agradam a todos os paladares.
Para nunca mais errar e se tornar a referência do churrasco na sua turma, separamos cinco passos fundamentais. Confira a seguir como elevar a qualidade da sua carne.
A escolha do corte é o começo de tudo. A qualidade da carne é o pilar de um bom churrasco. Dê preferência a cortes como picanha, contrafilé, maminha ou fraldinha. Observe a peça: uma capa de gordura uniforme e uma cor vermelho-vivo são bons indicadores. A gordura entremeada, conhecida como marmoreio, também ajuda a garantir maciez e sabor.
Tempere apenas com sal grosso na hora certa. Menos é mais quando se trata de um bom corte. O sal grosso é suficiente para realçar o sabor sem mascará-lo. O momento ideal para salgar é pouco antes de levar a carne à grelha. Fazer isso com muita antecedência desidrata a peça, deixando-a mais rígida e com menos suculência após o preparo.
Entenda o ponto ideal da brasa. A brasa, e não o fogo alto, é quem assa a carne. Espere o carvão virar brasa e ficar coberto por uma fina camada de cinzas brancas. Para testar a temperatura, coloque a mão a cerca de 15 centímetros da grelha: se conseguir mantê-la por até cinco segundos, o calor está perfeito para selar a carne de forma eficaz.
Posicione a carne com estratégia na grelha. Cada parte da churrasqueira tem uma temperatura diferente. As áreas mais quentes são ideais para selar a carne rapidamente, criando aquela casquinha saborosa. Já as laterais, com calor mais brando, servem para cozinhar peças mais grossas lentamente ou manter os cortes já prontos aquecidos sem queimar.
Deixe a carne descansar antes de cortar. A ansiedade é inimiga da suculência. Após retirar a carne da grelha, deixe-a descansar por três a cinco minutos em uma tábua antes de fatiar. Esse tempo permite que os sucos internos se redistribuam por toda a peça, garantindo que cada fatia fique muito mais macia e saborosa.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.