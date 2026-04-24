Assine
overlay
Início Degusta
Carne na brasa

Hoje é Dia do Churrasco: 5 dicas essenciais para a carne perfeita

Do corte certo ao ponto ideal da brasa; aprenda técnicas fundamentais para nunca mais errar e impressionar a todos no churrasco

Publicidade
Carregando...
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
24/04/2026 11:16

compartilhe

SIGA
×
Descubra as técnicas e dicas cruciais para garantir uma carne suculenta e saborosa, elevando a qualidade do seu churrasco. crédito: Pexels

Neste 24 de abril, celebra-se o Dia do Churrasco, data que marca a fundação do primeiro Centro de Tradições Gaúchas (CTG) em 1948 e homenageia uma das maiores paixões nacionais. A missão de preparar uma carne suculenta e no ponto certo ganha destaque. Seja para reunir a família ou os amigos, dominar a arte da grelha pode transformar qualquer encontro. O segredo não está em equipamentos caros, mas em técnicas simples que garantem um resultado impressionante e agradam a todos os paladares.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Para nunca mais errar e se tornar a referência do churrasco na sua turma, separamos cinco passos fundamentais. Confira a seguir como elevar a qualidade da sua carne.

  1. A escolha do corte é o começo de tudo. A qualidade da carne é o pilar de um bom churrasco. Dê preferência a cortes como picanha, contrafilé, maminha ou fraldinha. Observe a peça: uma capa de gordura uniforme e uma cor vermelho-vivo são bons indicadores. A gordura entremeada, conhecida como marmoreio, também ajuda a garantir maciez e sabor.

  2. Tempere apenas com sal grosso na hora certa. Menos é mais quando se trata de um bom corte. O sal grosso é suficiente para realçar o sabor sem mascará-lo. O momento ideal para salgar é pouco antes de levar a carne à grelha. Fazer isso com muita antecedência desidrata a peça, deixando-a mais rígida e com menos suculência após o preparo.

  3. Entenda o ponto ideal da brasa. A brasa, e não o fogo alto, é quem assa a carne. Espere o carvão virar brasa e ficar coberto por uma fina camada de cinzas brancas. Para testar a temperatura, coloque a mão a cerca de 15 centímetros da grelha: se conseguir mantê-la por até cinco segundos, o calor está perfeito para selar a carne de forma eficaz.

  4. Posicione a carne com estratégia na grelha. Cada parte da churrasqueira tem uma temperatura diferente. As áreas mais quentes são ideais para selar a carne rapidamente, criando aquela casquinha saborosa. Já as laterais, com calor mais brando, servem para cozinhar peças mais grossas lentamente ou manter os cortes já prontos aquecidos sem queimar.

  5. Deixe a carne descansar antes de cortar. A ansiedade é inimiga da suculência. Após retirar a carne da grelha, deixe-a descansar por três a cinco minutos em uma tábua antes de fatiar. Esse tempo permite que os sucos internos se redistribuam por toda a peça, garantindo que cada fatia fique muito mais macia e saborosa.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

brasa carne churrasco preparacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay