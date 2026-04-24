No fim de semana, tem Galpão e 'MPBaixinhos' de graça nas praças de BH

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Belo Horizonte tem, neste fim de semana, agenda pródiga em eventos ao ar livre, gratuitos e voltados para todos os públicos. A Praça Floriano Peixoto, no Bairro Santa Efigênia, e a Praça da Assembleia, no Santo Agostinho, concentram programações focadas na música e nas artes cênicas, que contemplam diferentes faixas etárias. Um triplo aniversário, de datas redondas, marca a edição especial para crianças do projeto Teatro em Movimento, neste sábado (25/4), das 14h às 18h, na Floriano Peixoto.

O destaque será o espetáculo “MPBaixinhos”, que mistura música, circo e brincadeiras, além de oficina de pintura facial ao longo da tarde. Idealizado por Márcia Bueno, Felipe Cassiano e pela atriz e cantora Maria Tereza Costa, a montagem completa 10 anos. Maria Tereza, por sua vez, celebra 25 anos de trajetória. O próprio projeto Teatro em Movimento também está completando duas décadas e meia.

Em cartaz às 16h, “MPBaixinhos” nasceu com o propósito de resgatar a memória afetiva de diferentes gerações, unindo pais, avós e crianças por meio da arte.

“Nós, os idealizadores do projeto, nascemos nas décadas de 1970 e 1980. Sou de Campos Altos, ficava lembrando da minha infância, das brincadeiras na rua, de pular corda, das cirandas. Pensamos em como trazer esse universo à tona, juntando o presente das crianças de hoje com as do passado, um encontro de gerações”, diz Maria Tereza.

O roteiro de “MPBaixinhos” abarca repertório que cobre de meados da década passada até os anos 1990. Canções folclóricas e de domínio público, como “Ciranda, cirandinha”, “Cai, cai, balão” e “Sítio do Seu Lobato”, evocam os anos 1950 e 1960; da década de 1970, o roteiro traz “Sítio do pica-pau amarelo"; já “A arca de Noé” representa os anos 1980; e “Lindo balão azul”, os anos 1990.

“As cirandas e cantigas de roda traziam uma brincadeira, um jogo, eram pés batendo no chão e palmas de mão. A década de 1970 foi mais visual, com a cor que a televisão trouxe. Depois, nos anos 1980, teve mudança rítmica, com a música ficando mais pop, com bateria e guitarra ganhando uma centralidade”, diz Maria Tereza.

Sarau mineiro

Na Praça Carlos Chagas, ou Praça da Assembleia, teatro e dança serão as expressões dominantes, com a realização, de hoje (24/4) a domingo (26/4), da segunda edição do Trupi – Festival Itinerante de Artes Cênicas, promovido pelo Sesc Minas. Homenageado este ano, o Grupo Galpão abre a programação, às 20h desta sexta, com o espetáculo “De tempo somos”, que estreou em 2014, na esteira das comemorações dos 40 anos da trupe.

Grupo Galpão faz sarau na Praça da Assembleia, às 20h desta sexta-feira (24/4) Guto Muniz/divulgação

Reinvenção

A montagem celebra o encontro da música com o teatro. Com o subtítulo “Um sarau do Grupo Galpão”, revisita temas e canções que marcaram trabalhos da companhia. Com direção de Lydia Del Picchia e Simone Ordones, o sarau lança aos atores o desafio de se reinventarem em cena, aproximando-se ainda mais do público, a quem são dedicadas algumas canções. A direção musical e os arranjos são assinados por Luiz Rocha.

Os integrantes do grupo cantam e executam, ao vivo, 25 canções de trabalhos mais antigos, como “Corra enquanto é tempo” (1988) e “Álbum de família” (1990), passando por “Romeu e Julieta” (1992), “Um Molière imaginário” (1997) e “Partido”, até “Tio Vânia” e “Eclipse”, ambos de 2011.

Sábado (25/4), o Trupi apresenta “Circus Zu show”, do grupo Circus Zu, às 10h; “Recriar”, do Camaleão Grupo de Dança, às 15h; e “Festa do pijama”, do Grupo Oriundo, às 20h. No domingo (26/4), a Ovorini Carpintaria Cênica encerra a programação, às 9h, com “O felizardo”.



TEATRO EM MOVIMENTO

Sábado (25/4), das 14h às 18h, na Praça Floriano Peixoto, Bairro Santa Efigênia. Às 16h, espetáculo “MPBaixinhos”. Evento gratuito.

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TRUPI

Festival Itinerante de Artes Cênicas, na Praça Carlos Chagas/Praça da Assembleia, Santo Agostinho. De hoje a domingo (24 a 26/4), com entrada franca. Nesta sexta, às 20h, o Grupo Galpão apresenta “De tempo somos”. Programação completa: mais.sescmg.com.br/trupi