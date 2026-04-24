Mestres do instrumental ganham homenagem na Praça Floriano Peixoto

Rogério Caetano e Cléber Alves Sexteto vão destacar o talento de Paulo Moura, Regional do Canhoto e Moacir Santos neste sábado (25/4)

Daniel Barbosa
Repórter
Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív
24/04/2026 02:00

Rogério Caetano destaca a importância do Regional do Canhoto, referência do acompanhamento musical no país crédito: Isabela Espindola/divulgação

A música dará o tom na Praça Floriano Peixoto neste sábado (25/4) à noite, com shows gratuitos do Cléber Alves Sexteto e do Regional do Caetano, liderado por Rogério Caetano, referência nacional do violão de 7 cordas. Eles participam da abertura da temporada 2026 da série BH Instrumental.

O saxofonista, compositor e arranjador mineiro será o primeiro a subir ao palco. Na sequência, o violonista goiano radicado no Rio de Janeiro e seu grupo mostram temas autorais registrados no álbum “Regional do Caetano”, além de músicas de outros autores.

Clássicos de Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Waldir Azevedo, Nelson Cavaquinho e Tom Jobim dividem espaço com temas registrados no disco lançado no ano passado, que garantiu a Rogério Caetano uma indicação ao Prêmio da Música Brasileira na categoria Melhor Músico Instrumentista. Ele informa que vai homenagear também o maestro e compositor Moacir Santos, por conta de seu centenário.

O violonista conta que a inspiração para o novo álbum veio do histórico Regional do Canhoto. O grupo foi um dos mais importantes do Brasil, atuando entre as décadas de 1950 e 1970.

“O Regional do Canhoto formatou o acompanhamento na música brasileira. Meu pai era colecionador, então tinha lá em casa discos de choro, samba, forró, de Luiz Gonzaga, Angela Maria, Cartola e Elizeth Cardoso, todos com o Regional do Canhoto como conjunto de base”, diz Rogério.

Rogério celebra sua nomeação ao Prêmio da Música Brasileira, vencido por ele em quatro ocasiões, como o reconhecimento de seu trabalho. “Ser indicado me causa uma grande alegria, porque é a premiação mais importante da música brasileira, então me faz ter a confiança de que estou no caminho certo”, diz.

Cléber Alves vai apresentar o show “A gafieira de Paulo Moura”, tributo ao saxofonista e clarinetista considerado referência do instrumental brasileiro, de quem foi aluno. O repertório percorre do ambiente do samba-jazz no Beco das Garrafas, nos anos 1950, à relação de Moura com as gafieiras cariocas.

Foto tirada do alto mostra o Cleber Alves Sexteto no palco
Cleber Alves Sexteto vai do samba-jazz à gafieira, fiel aos compassos de Paulo Moura, mestre dos sopros Liliane Pelegrini/divulgação

Alves (sax-alto e soprado) subirá ao palco com Ulisses Luciano (trompete), Danilo Mendonça (trombone), Evan Megaro (piano elétrico), Pablo Souza (baixo elétrico) e Guilherme Stephan (bateria).

A apresentação contará ainda com intervenções da companhia Mimulus, reforçando o diálogo entre música e dança.

Já Rogério Caetano toca em BH acompanhado por Xeina Barros (percussão), Luis Barcelos (bandolim), Marcus Thadeu (percussão) e Edu Neves (sopros), transitando por samba, choro, forró, polca e referências latinas.


Com Cléber Alves Sexteto e Rogério Caetano. Sábado (25/4), a partir das 18h30, na Praça Floriano Peixoto, Bairro Santa Efigênia. Evento gratuito.


>>> SÓ AMOR

Com o lema “Existe amor em BH”, o festival Só Amor será realizado no sábado (25/4), a partir das 14h, no Parque das Mangabeiras (Av. José do Patrocínio Pontes, 580, Mangabeiras). Criolo, Maneva, Cynthia Luz, Rodrigo Borges e banda Onze:20 estão entre as atrações. Pista: R$ 160 (meia-entrada), R$ 170 (social) e R$ 340 (inteira). Open bar: R$ 270 (meia), R$ 290 (social) e R$ 540,00 (inteira), à venda na plataforma Sympla.


O trio As Panderista faz ensaio aberto de seu novo show, “Pele pra se tocar”, neste sábado (25/4), das 10h às 12h, na Praça dos Patins do Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro). Entrada franca.

