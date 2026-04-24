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Lançamentos de livros de diferentes gêneros agitam BH no fim de semana

Semana marcada pelo Dia Mundial do Livro terá lançamentos literários na Livraria da Rua, na Livraria Quixote e no Sesc Palladium

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Giovana Souza*
Giovana Souza*
Repórter
Estudante de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais.
24/04/2026 02:00

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Afonso Arinos discursa e ergue o braço na tribuna
O livro 'Nos 120 anos de Afonso Arinos de Melo Franco' revisita o legado intelectual, político e diplomático do autor da lei contra a discriminação racial crédito: Jean Solari/O Cruzeiro/Arquivo EM/1961

Na semana em que se celebrou o Dia Mundial do Livro, Belo Horizonte recebe uma série de lançamentos que atravessam diferentes gêneros e abordagens. No sábado (25/4), a Livraria da Rua sedia o lançamento de “Nos 120 anos de Afonso Arinos de Melo Franco” (Editora Miguilim), organizado por Arno Wehling, dono da cadeira 37 da Academia Brasileira de Letras, e Rogério Faria Tavares.

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O livro reúne ensaios de nomes como José Sarney, Edmar Bacha e Rubens Ricupero para revisitar o legado intelectual, político e diplomático de Afonso Arinos, autor da histórica lei de 1951 contra a discriminação racial. A obra traz, ainda, poemas de Carlos Drummond de Andrade e Alphonsus de Guimaraens Filho, publicados nos 50 anos de Arinos.

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Também no fim de semana, o escritor e pesquisador Ewerton Martins Ribeiro apresenta “Pindorama” (Conceito Editorial), novo título da coleção “BH. A cidade de cada um”, que resgata a memória do bairro da região Noroeste da capital.

Cruzando geografia, sociologia e literatura, o autor, que mora no bairro desde a infância, aborda o cotidiano da região e a formação histórica da comunidade.

Escritor Ewerton Martins Ribeiro está em varanda de apartamento fotografando a cidade
A convite da coleção 'BH. A cidade de cada um', Ewerton Martins Ribeiro escreveu 'Pindorama', com novo olhar para o bairro onde cresceu Instagram/reprodução

Fechando a programação do sábado, a poeta Adriane Garcia lança “Atlas de anatomia” (Editora Caos e Letras).


A obra reúne 80 poemas organizados a partir de partes do corpo humano, para refletir sobre a existência e as experiências das mulheres no mundo contemporâneo.

Já no domingo (26/4), o Sesc Palladium recebe o lançamento de “Deságua” (Editora Confraria do Vento), livro de estreia na poesia da escritora Geysiane Andrade.

A obra é resultado de pesquisa de doutorado em escrita criativa, baseada em mais de 70 entrevistas com moradores e ex-moradores de Piracema, cidade que tem menos de sete mil habitantes. O projeto de Geysiane busca preservar a oralidade, a memória e as tradições culturais da cidade mineira.


“NOS 120 ANOS DE AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO”

Livro organizado por Arno Wehling e Rogério Faria Tavares será lançado neste sábado (25/4), das 11h às 14h, na Livraria da Rua (Rua Antônio de Albuquerque, 913, Savassi).

“PINDORAMA”

Livro de Ewerton Martins Ribeiro será lançado neste sábado (25/4), às 11h, na Livraria Quixote (Rua Fernandes Tourinho, 274, Savassi).

“ATLAS DE ANATOMIA”

Livro de Adriane Garcia será lançado neste sábado (25/4), às 11h, no Bar e Restaurante Feijão Tropeiro (Rua Sergipe, 220, Centro).

“DESÁGUA”

Livro de Geysiane Andrade será lançado neste domingo (26/4), às 15h, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Haverá bate-papo com a autora.

OUTROS EVENTOS

>>> “O AVESSO DA PELE”

Peça “O avesso da pele” fica em cartaz nesta sexta-feira (24/4), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 50 (inteira), na Sympla e na bilheteria.


>>> “ANGELIN, PROFESSOR DE HUMOR”

“Angelin, professor de humor” será apresentada nesta sexta (24/4) e sábado, às 20h, e no domingo (26/4), às 17h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, Centro). Ingressos: R$ 50 (inteira) e
R$ 25 (meia), na plataforma Sympla.


>>> “ABIGAIL, PAULO E ESTÊVÃO”

Espetáculo “Uma mulher… um olhar... Abigail, Paulo e Estêvão”, neste sábado (25/4), às 20h, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). Ingressos: Setor II: R$ 140 (inteira), R$ 90 (social) e R$ 70 (meia), na plataforma Sympla.


>>> “DEU A LOUCA NO ASTRAL!”

Stand-up “Deu a louca no astral!”, de Wagner Trindade, neste sábado (25/4), às 20h, no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil (Av. Amazonas, 315, Centro). Ingressos: R$ 100 (inteira), R$ 60 (social) e R$ 50 (meia), na plataforma Eventim e na bilheteria.


>>>“FAUNA”

Espetáculo “Fauna”, do Grupo Quatroloscinco, neste sábado (25/4), às 20h, e domingo (26/4), às 19h, no Teatro Marília (Av. Prof. Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia) Ingressos: R$ 60 (inteira) e
R$ 30 (meia), na plataforma Sympla e na bilheteria.

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* Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco

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