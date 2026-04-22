Sticky Fingers retorna a Belo Horizonte em agosto; veja valor dos ingressos

A banda Sticky Fingers retorna ao Brasil com show em Belo Horizonte, no dia 14 de agosto, uma sexta-feira. O grupo se apresenta no BeFly Hall, às 21h. Os ingressos começam a ser vendidos pela Ticketmaster nesta sexta-feira (24/4), às 10h.

Os australianos também vão passar por outras capitais brasileiras no mesmo mês, sendo elas: São Paulo, no dia 6, no Espaço Unimed; Curitiba, no dia 8, na Live Curitiba; e Rio de Janeiro, dia 11, no Qualistage.

O quinteto é composto por Claude Bailey (vocal), que substituiu Dylan Frost, Paddy Cornwall (baixo, vocais), Seamus Coyle (guitarra solo), Beaker Beaks Best (bateria, percussão) e Freddy Crabs (teclados, sintetizadores).

A banda é conhecida pelas músicas que combinam rock psicodélico, reggae e indie soul.

A série de shows marca o retorno da banda ao país pela primeira vez desde 2022. Eles receberão The Terrys como convidado especial – grupo também da Austrália que toca indie rock da cidade litorânea de Gerringong.

Confira, a seguir, os setores e preços dos ingressos para o show em BH:

Pista: R$ 590 (inteira); R$ 295 (meia-entrada)

Arquibancada Prata: R$ 580 (inteira); R$ 290 (meia-entrada)

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Arquibancada Ouro: R$ 650 (inteira); R$ 325 (meia-entrada)