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Sticky Fingers retorna a Belo Horizonte em agosto; veja valor dos ingressos

Banda australiana faz show no BeFly Hall no dia 14 de agosto; vendas começam nesta sexta (24/4) e turnê passa ainda por São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro

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RA
RAQUEL ATHAIDE
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RAQUEL ATHAIDE
Repórter
22/04/2026 15:39

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Os australianos da banda Sticky Fingers retornam ao Brasil com show em Belo Horizonte em agosto
Os australianos da banda Sticky Fingers retornam ao Brasil com show em Belo Horizonte em agosto crédito: Instragram/ Reprodução

A banda Sticky Fingers retorna ao Brasil com show em Belo Horizonte, no dia 14 de agosto, uma sexta-feira. O grupo se apresenta no BeFly Hall, às 21h. Os ingressos começam a ser vendidos pela Ticketmaster nesta sexta-feira (24/4), às 10h.

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Os australianos também vão passar por outras capitais brasileiras no mesmo mês, sendo elas: São Paulo, no dia 6, no Espaço Unimed; Curitiba, no dia 8, na Live Curitiba; e Rio de Janeiro, dia 11, no Qualistage.

O quinteto é composto por Claude Bailey (vocal), que substituiu Dylan Frost, Paddy Cornwall (baixo, vocais), Seamus Coyle (guitarra solo), Beaker Beaks Best (bateria, percussão) e Freddy Crabs (teclados, sintetizadores).

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A banda é conhecida pelas músicas que combinam rock psicodélico, reggae e indie soul.

A série de shows marca o retorno da banda ao país pela primeira vez desde 2022. Eles receberão The Terrys como convidado especial – grupo também da Austrália que toca indie rock da cidade litorânea de Gerringong.

Confira, a seguir, os setores e preços dos ingressos para o show em BH:

Pista: R$ 590 (inteira); R$ 295 (meia-entrada)

Arquibancada Prata: R$ 580 (inteira); R$ 290 (meia-entrada)

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Arquibancada Ouro: R$ 650 (inteira); R$ 325 (meia-entrada)

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