Assine
overlay
Início Turismo
Turismo

Austrália: um guia com os melhores destinos para conhecer no país

De Sydney a Melbourne, passando pelos desertos e praias paradisíacas, descubra os lugares imperdíveis para visitar na terra dos cangurus

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
19/01/2026 10:36

compartilhe

SIGA
x
Austrália: um guia com os melhores destinos para conhecer no país
A vida marinha rica e colorida da Grande Barreira de Corais, destino imperdível na Austrália, atrai mergulhadores de todo o mundo. crédito: Gilberto Olimpio/ Pexels

A Austrália, uma nação de dimensões continentais, fascina viajantes do mundo todo com sua impressionante diversidade de paisagens. De metrópoles vibrantes e praias paradisíacas a desertos avermelhados de beleza singular, o país oferece uma gama de experiências que atrai todos os perfis de visitantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Explorar o país exige planejamento, mas alguns destinos se destacam como essenciais para quem deseja vivenciar a verdadeira essência australiana. Das luzes da cidade à imensidão da natureza, cada lugar proporciona uma experiência única e inesquecível. Conhecer esses pontos é a melhor forma de começar a desbravar a terra dos cangurus.

Leia Mais

Roteiro australiano: das cidades à natureza

Para quem busca uma imersão completa, combinar a agitação urbana com a tranquilidade das paisagens naturais é o caminho ideal. Separamos quatro lugares que representam bem a diversidade do país e não podem ficar de fora do seu roteiro de viagem.

  • Sydney: a cidade cartão-postal é o ponto de partida perfeito. A icônica Opera House e a Harbour Bridge formam um cenário mundialmente famoso. Vale a pena explorar também as praias urbanas, como Bondi e Manly, que unem o ritmo cosmopolita à cultura do surfe.

  • Melbourne: frequentemente listada como uma das melhores cidades para se viver, Melbourne é a capital cultural da Austrália. Suas ruas são repletas de arte, cafés charmosos e uma cena gastronômica efervescente. É o destino certo para quem aprecia arquitetura, eventos e uma vida noturna agitada.

  • Grande Barreira de Corais: um verdadeiro espetáculo da natureza, é o maior sistema de recifes de coral do mundo. Localizada na costa de Queensland, a região oferece oportunidades incomparáveis para mergulho e snorkeling, revelando uma vida marinha rica e colorida.

  • Outback: para entender a alma australiana, uma visita ao deserto avermelhado do Outback é indispensável. A paisagem árida e vasta abriga o Uluru, um monólito de arenito sagrado para os povos aborígenes, e proporciona um contato profundo com a história e a natureza selvagem do continente.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

australia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay