Tia Dulce faz 90 anos na segunda-feira (27/4) e ganha festa amanhã

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Na próxima segunda-feira (27/4), Tia Dulce completa 90 anos, mas a comemoração será amanhã, na casa de convivência onde ela mora há dois anos. Comemoração, conta a atriz Joselma Luchini, “com salgadinhos, doces, alguns poucos amigos e alegrada pelo músico Paulo Lobão”. De 1979 a 1989, Dulce de Melo Rosa, batizada Tia Dulce pelo então diretor da TV Alterosa, Fernando Sasso, reinou com seu programa diário para crianças na emissora, o “Clubinho”. O fim da atração ocorreu de forma abrupta. Ela saiu de férias e nunca mais voltou ao ar.

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Em entrevista ao 'Estado de Minas' publicada em 16 de junho de 2019, a apresentadora lamentou não ter tido oportunidade de se despedir do público. E revelou um desejo: “Amigos vivem dizendo que precisamos fazer uma edição comemorativa, quem sabe no Mineirinho, para reunir quem amou aquele programa por tanto tempo. Tenho saudades. Quem sabe?”. Nunca foi concretizado esse desejo de voltar ao ginásio que ela costumava lotar com as festas do “Clubinho” e do Dia das Crianças. Assessora parlamentar aposentada, Dulce teve apenas um filho, Claudio de Melo, de 60 anos.

Tia Dulce ao lado do palhaço Bozo na festa de aniversário do ginásio do Mineirinho Arquivo EM

• DO HOSPITAL PARA A TV

Tia Dulce nasceu em Nova Lima, vem de família de oito irmãos, trabalhou em repartição pública, foi bilheteira de cinema e chegou à televisão graças a um fato inusitado. Acompanhava amiga que se recuperava de uma cirurgia quando Mário Veras, diretor da TV Itacolomi, que também visitava a paciente, a viu e achou que poderia trabalhar numa atração feminina do canal. Deu certo. Mais tarde, nos corredores da TV Alterosa, Dulce se encontrou com Fernando Sasso, que a convidou para o programa infantil. O “Clubinho” foi um sucesso – e o resto é história.



• A GORDA E O MAGRO

Em cena, Tia Dulce tinha a companhia de Rapadura e Pituchinha, personagens fixos do programa dirigido por Ronaldo Boschi durante alguns anos. Mais tarde, Joselma Luchini e Olavino Marçal passaram a fazer parte da atração com os personagens A Gorda e O Magro. “A primeira vez que encontrei Tia Dulce, perguntei ao Ronaldo Boschi: 'Quantos anos ela tem?'. Ele disse: '50 anos'. Não acreditei. Achei impossível alguém com aquela idade estar tão cheia de vida, alegre, demonstrando total empatia com a plateia”, relembra Joselma.

Tia Dulce comanda festa do 'Clubinho' no Mineirinho lotado, em outubro de 1985 Vera Godoy/Arquivo EM

• ENCONTRO MARCANTE

Joselma não se esquece do dia em que deparou com a apresentadora na Assembleia Legislativa. “Quando o 'Clubinho' acabou, voltei a encontrar Tia Dulce como assessora de um deputado na Assembleia. Eu estava muito triste, sem rumo, sem lugar no Legislativo. Vagava pelos corredores e encontrei Tia Dulce. Ela reconheceu meu sofrimento e, sem pestanejar, me convidou para fazer um trabalho com ela na TV Betim”, relembra a atriz. “Trabalhei um tempo com ela. Mais tarde, a convidei para viver Jojô, personagem criada por mim, no espetáculo 'Jojô e Palito em: Belô, meu amor'. Foi lindo. Ela levou a neta para viver a Jojô menina, fez a Vovó Jojô. Tia Dulce e Valber Silva, já falecido, viveram Jojô e Palito numa apresentação majestosa no Palácio das Artes.”

• AGRADECIDA A DEUS

Joselma revela que durante as visitas que faz a Dulce, na casa de convivência, as duas passam o tempo recordando e cantando. “Acaricio seu rosto, apenas devolvendo – e agradecendo – a alegria que ela me proporcionou em nossos encontros pela vida. Às vezes, olho em seus olhos e a sinto perdida, talvez em busca de lembranças que não quer esquecer. Então, pergunto: 'Tia Dulce, você está bem?'. Ela sempre responde: 'Eu estou ótima. Muito agradecida a Deus'.”

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