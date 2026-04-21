Brasil Wake Open tem datas confirmadas para a disputa na Lagoa do Ingleses

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O Brasil Wake Open já tem data marcada: de 15 a 17 de maio, o principal evento da modalidade no país será realizado na Lagoa dos Ingleses, no Clube Serra da Moeda.

O evento marca a abertura do Campeonato Brasileiro de Wakeboard, válido pelo ranking da Confederação Brasileira de Esqui Aquático e Wakeboard (CBEAW).

A competição também vale vaga para os 13º Jogos Sul-Americanos, que acontecem em setembro, em Santa Fé, na Argentina. O evento classificará dois atletas brasileiros, no masculino e no feminino, que representarão o país, integrando a missão do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

As finais do Pro World serão transmitidas ao vivo, a partir das 14 horas, pelo canal oficial do Brasil Wake Open no YouTube.



• QUEM VEM

Entre os nomes confirmados estão o australiano Sam Brown, o italiano Massi Piffa, o britânico Luca Kidd, os argentinos Ulf e Kai Ditsch e os norte-americanos Guenther Oka, Gunner Daft e Jake Pelot, campeão da edição de 2025.

Do Brasil, Marcelo “Marreco” Giardi (SP), Henrique Daibert (MG) e Zezinho Ferreira (ES) prometem elevar ainda mais o nível técnico da competição.



• CANCELAMENTO

Anunciada para o fim do mês, a dobradinha Spin Doctors + Smash Mouth foi cancelada. Segundo a produção do evento, o cancelamento foi necessário “em decorrência de questões logísticas alheias à vontade das produtoras envolvidas”.

Os ingressos adquiridos por meio do Sympla serão reembolsados automaticamente, conforme os prazos e políticas da plataforma e das operadoras de pagamento, segundo a produção. “Quem comprou na bilheteria deve entrar em contato com a ticketeira responsável para orientações sobre o reembolso”, diz o comunicado do cancelamento.



• TODOS OS SONS

Concerto da Orquestra Filarmônica, que terá Mônica Salmaso como convidada, promete, mais uma vez, emocionar a plateia, com um repertório de primeira linha.

De Milton Nascimento e parceiros, serão apresentadas “Suíte milagre dos peixes”, “A lua girou”, “Noites do sertão”, “A terceira margem do rio”, “Cais”, um das maravilhas de Bituca, “Travessia”, “Para Lennon e McCartney” e “Maria Maria”; de Villa-Lobos, “Bachianas brasileiras nº 4: Ária (Cantiga)”.

A regência será do maestro José Soares, regente associado da Orquestra. Os concertos ocorrem nos dias 30 de abril e 1º de maio, às 20h30, e no dia 2 de maio, às 18h, na Sala Minas Gerais



• ÓPERA DE PEQUIM

Com única apresentação da peça “A lenda da serpente branca”, a Ópera de Pequim se apresenta em Belo Horizonte, no BeFly Minascentro, dia 16 de maio, às 20h30. Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, a Ópera de Pequim é considerada um dos pilares da tradição teatral chinesa.

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A turnê, que integra as celebrações do Ano Cultural Brasil-China 2026, passa também por São Paulo, Brasília e Salvador.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.