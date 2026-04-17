'O diabo veste Prada 2' abre a segunda edição do Cineart Open Air

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Ele está de volta. O Cineart Open Air entra em ação a partir de 30 de abril, no Espaço 356, Bairro Olhos D’Água. Desta vez, a programação não será restrita apenas à exibição de longas-metragens. A cada noite, atrações prometem transformar o ponto na balada que vai atrair a atenção de muita gente. Às quintas-feiras, haverá noites de jazz e arte assinadas por DJ Leandro Rallo, Amy Wine Bar e Forninho; às sextas, happy hour com DJs convidados e bebidas especiais; aos sábados, sessões temáticas serão seguidas de after parties assinadas por Cafofo, Baile do Birico e Jack in the House. Os domingos serão dedicados às famílias, com atividades infantis, oficinas e brincadeiras durante o dia, em parceria com o Extremo Park Indoor. Ao final da tarde, haverá sessão de cinema para todas as idades.



• MANTAS

A telona onde serão exibidos os filmes faz jus ao nome. Tem 11m por 6m, projeção Barco 2K e som Dolby Digital 5.1. O público contará com cadeiras estilo praia, pufes, mantas personalizadas e aquecedores para as noites mais frias. Como seguro morreu de velho, é sempre bom ir bem agasalhado. Ano passado, mesmo com as mantas, o frio foi de trincar.

Telona do projeto Cineart Open Air, instalada no Espaço 356, no Bairro Olhos D'Água, tem 66 metros quadrados Cineart/divulgação



• AGENDA

Como “O diabo veste Prada 2” será o grande destaque da programação de cinema no final deste mês, o longa estrelado por Meryl Streep e Anne Hathaway abrirá a temporada do Cineart Open Air. Outro filme muito aguardado, “Michael”, cinebiografia de Michael Jackson, está na agenda. Entre as produções nacionais, um dos destaques é “Marte Um”, dirigido pelo mineiro Gabriel Martins. Links para ingressos das sessões e festas serão divulgados nos canais oficiais da Cineart e da plataforma Ingresse. A programação vai até 31 de maio.



• DIVERSÃO EM CENA

O show comemorativo dos 30 anos da dupla Palavra Cantada, formada por Sandra Peres e Paulo Tatit, abre a 16ª temporada do projeto Diversão em Cena, em 26 de abril, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes. O circuito, que atraiu mais de um milhão de pessoas desde 2010, seguirá em turnê por 28 municípios de sete estados. Serão 166 espetáculos ao longo deste ano, a maioria com entrada franca.

Detalhe da Luminária Fluxo, da designer Maria Helena Emediato, que ganhou o Prêmio Objeto Brasileiro Divulgação



• ARTE POPULAR

O Museu A Casa do Objeto Brasileiro abriu inscrições para o 10º Prêmio Objeto Brasileiro, uma das principais iniciativas do país voltadas ao artesanato contemporâneo. A novidade é a inclusão da categoria Novos Talentos, destinada a estudantes e jovens criadores. Minas Gerais fez bonito, com destaque para a premiação conferida à Luminária Fluxo, da designer Maria Helena Emediato. Produzida entre a comunidade rural de Coqueiro Campo e São Paulo, a peça articula cerâmica do Vale do Jequitinhonha, madeira torneada e cristal. As inscrições para o prêmio já podem ser feitas no site do museu (www.acasa.org.br)

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Outros destaques mineiros foram a coleção Casa do CEO, das designers Daniela Luz e Luísa Luz, produzida em BH, que combina costura, serigrafia e bordado em objetos têxteis inspirados no cotidiano doméstico; a peça Yumi, da marca Popoke, criada e produzida por Eduardo Castanheira e Natália Rocha em Gonçalves, utilizando marchetaria tridimensional com madeiras de reuso em esculturas de caráter lúdico; e a Coleção Caeté, desenvolvida pelo Atelier Curral da Cor em colaboração com designers convidados e produzida em Prados, com peças em madeira torneada, escultura e pintura, criadas a partir de processos coletivos na Semana Criativa de Tiradentes.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.