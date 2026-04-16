Pai da axé music fez mashup de minuetos italiano e baiano, em show em BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Um ano exato depois de se apresentar com Durval Lelys no Sesc Palladium, Luiz Caldas, pai da axé music, voltou àquele teatro e surpreendeu os fãs, que lotaram a casa. “Este é um show bem diferente para mim, mas que amo fazer. Não toco só a minha história com o axé, mas também canções que me moldaram como instrumentista e cantor. Espero que se divirtam comigo”, disse o baiano, logo após a primeira música. Dali em diante, a plateia reviveu os bons tempos do auge do axé com as composições dele, conheceu canções que Luiz admira e se divertiu com seus causos.

• AXÉ BABÁ

“Ajayô”, composta por Luiz Caldas e Jorge Dragão, foi a segunda do repertório de 30 músicas, apresentadas ao longo de pouco mais de 90 minutos. “Estava chegando na sede do bloco Camaleão para passar o som, quando vi o Jorge enrolando um cabo e cantando sozinho 'ajayô, ajayô, axé babá, axé babá'. Quis saber o restante, ele disse que era só aquilo. Chamei o Jorge e desenvolvemos a canção”, contou, divertindo a plateia.

Ao comentar suas preferidas fora do universo do axé, Luiz citou o Clube da Esquina. “No início dos anos 1970, três gênios mineiros alugaram uma casa na praia de Piratininga, em Niterói, e apelidaram de Mar Azul. Era o centro de criação de algumas das canções mais bonitas do mundo. Viva Lô! Viva Bituca! Com esses arquitetos da música, vamos viajar no Trem Azul”, convidou o baiano, ao cantar a parceria de Lô Borges e Ronaldo Bastos gravada por Milton no antológico “Clube da Esquina”.

• MASHUP

Lá pela metade do show, um fã, no meio da plateia, pediu informações sobre a música que abriu a noite. Devido à distância, Luiz Caldas não ouviu a pergunta. Depois, revelou à coluna que se tratava de mashup de temas eruditos e contemporâneos. “A primeira parte é de Domenico Scarlatti (compositor italiano), minueto bem antigo, com alguns séculos, que emendo com o minueto para violão contemporâneo criado por um colega meu, Marco Aurélio”, informou.

Arquiteto Gustavo Penna, escritor Milton Hatoum e Fabíola Moulin, presidente da Fundação Memorial de Brumadinho, na Livraria da Rua Yury Oliveira/divulgação

• AUTÓGRAFOS

O lançamento do livro “Brumadinho: Espaços e tempo da memória”, no último sábado (11/4), reuniu cerca de 200 pessoas na charmosa calçada da Rua Antônio de Albuquerque, na Savassi. A publicação apresenta o projeto do Memorial Brumadinho, com arquitetura de Gustavo Penna, texto de Milton Hatoum e fotografias de Leonardo Finotti. Os exemplares estão à venda na Livraria da Rua.

A sessão de autógrafos contou com Gustavo Penna, o escritor Milton Hatoum e Fabíola Moulin, presidente da Fundação Memorial de Brumadinho, que deu depoimento para o livro. Cerca de 150 exemplares foram autografados. Gustavo, visivelmente emocionado, resumiu o significado da publicação: “Este livro vem aumentar o Memorial Brumadinho para que ele chegue longe e mais pessoas possam conhecê-lo.”

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• PRESENÇAS

Compareceram à Livraria da Rua Sérgio e Josi, diretores da Avabrum, associação dos familiares de vítimas do desastre em Brumadinho; os artistas Jorge dos Anjos, Helvécio Ratton, Juarez Moreira e Tavinho Moura; a presidente do IAB-MG, Cláudia Pires; a diretora da Escola de Arquitetura da UFMG, Vanessa Borges Brasileiro; e o prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo, entre outros.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.