Otto presta homenagem a Luiz Melodia em 23 de abril

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Depois de Lô Borges, homenageado por Dori e Alice Caymmi na abertura da comemoração dos 10 anos do projeto Uma Voz, Um Instrumento, o próximo tributo será dedicado a Luiz Melodia (1951-2017). No show de 23 de abril, no Centro Cultural Unimed BH-Minas, o pernambucano Otto vai lembrar a obra do cantor e compositor carioca, dando novas interpretações a “Pérola negra”, “Codinome beija-flor”, “Estácio Holly Estácio” e “Negro gato”, entre outros sucessos. Ingressos já estão à venda na plataforma Sympla.

Assim como Lô Borges, que morreu em novembro, Melodia também participou do Uma Voz, Um Instrumento, projeto bem-sucedido do jornalista Pedrinho Alves Madeira. Entre as canções autorais do pernambucano, não devem faltar ao repertório “Crua”, “Dias de janeiro”, “Saudade”, “Bob”, “TV a cabo”, “Lavanda” e “Ciranda de maluco”.



• ENTRE SENTIDOS

Dados do Instituto ManoDown apontam que cerca de 26 mil moradores de Belo Horizonte têm algum tipo de deficiência intelectual. Quantos deles exercem o direito fundamental de acesso à arte e à cultura? Foi pensando nessa e em outras barreiras impostas às pessoas neurodivergentes que o CCBB Educativo – Mediações em Movimento criou o projeto Entre Sentidos, atividade gratuita semanal para pessoas com necessidades específicas de interação.

• MEME

Realizado todos os domingos, às 9h30, antes de o CCBB abrir ao público, Entre Sentidos garante ambiente mais convidativo e confortável, possibilitando que as famílias criem uma rotina de fruição e experimentação a partir da arte. Em abril, o percurso inclusivo propõe visita à exposição “Meme: no Br@sil da memeficação”, que ficará em cartaz até 22 de junho no centro cultural da Praça da Liberdade. Depois dessa data, novo trajeto será desenhado para acompanhar as novas mostras, priorizando a qualidade de interação das pessoas neurodivergentes.

Exposição sobre memes fica em cartaz até 22 de junho no CCBB-BH, na Praça da Liberdade Jair Amaral/EM/D.A Press

• LUGAR NO MUNDO

Considerado um dos principais nomes do rap nacional, o belo-horizontino Djonga está confirmado no 14º Festival Literário Internacional de Araxá (Fliaraxá), em 14 de maio, às 21h. Ao lado do psicólogo e escritor Alexandre Coimbra do Amaral, o cantor e compositor vai discutir questões relacionadas a pertencimento, identidade, trajetórias pessoais e coletivas, temas que atravessam sua obra e dialogam com debates contemporâneos sobre sociedade e cultura. O Fliaraxá está marcado para 14 a 17 de maio, com entrada franca, no Teatro CBMM do Centro Cultural Uniaraxá.

• TEA

Ernane Alves, vencedor do Prêmio Orgulho Autista (CADDA), marcou para o próximo domingo (12/4), às 19h, na Casa do Baile, o lançamento do livro “criativaMENTE”. Diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA) em 2009, o autor utiliza sua trajetória para desmistificar barreiras e apontar caminhos para a inclusão real. Após o lançamento, haverá bate-papo de Ernane com o público.

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• NOITE PRETA

Kamau, um dos pioneiros do hip-hop brasileiro, chega a BH neste sábado (11/4) para participar do projeto Noite Preta Convida, que leva música, dança e talentos da cultura negra ao Afro Galpão, no Alto Caiçaras. Com participação das DJs Kingdom e Camis, a festa vai das 20h às 2h. Ingressos na plataforma Sympla. Não haverá venda na portaria.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.