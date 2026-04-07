Fã emociona Susana Vieira após apresentação da peça 'Lady' em BH
O estudante de medicina Mateus Boldrim entregou à atriz o desenho dela junto da mãe e de Raja, seu cachorrinho de estimação
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Há dois anos, o estudante de medicina Mateus Boldrim, exímio desenhista, teve uma ideia: fazer o retrato da atriz Susana Vieira ao lado da mãe e do cachorrinho de estimação.
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“Acompanho a Susana há muito tempo e gosto de desenhar pessoas que admiro. Já queria retratá-la há algum tempo, então comecei a pesquisar mais sobre sua vida, assistindo a entrevistas e podcasts. Em um deles, ela falava sobre a importância da mãe em sua vida e do quanto seu cachorrinho, chamado Raja, foi especial. A partir desta entrevista, a ideia ficou na minha mente”, revela.
Na semana passada, Mateus realizou seu sonho.
• NAS REDES
Em cartaz no Sesc Palladium com o monólogo “Lady”, a atriz recebeu o fã, desenhista e futuro médico. Por meio de Ketryn, nora de Susana, Mateus conseguiu se encontrar com a diva.
“Ketryn me seguia e acompanhava meu trabalho nas redes sociais. Entrei em contato por mensagem. Ela foi extremamente solícita e atenciosa, fez o intermédio para que eu pudesse entregar o desenho”, diz Mateus.
• SURPRESA
O encontro emocionou os dois. “Ela foi uma simpatia, muito espontânea, o que torna tudo ainda mais especial”, elogia o fã. Susana já sabia, por meio da Ketryn, que ele entregaria um presente, mas não imaginava exatamente o que receberia.
“Estava acompanhado de alguns amigos; ao final da peça, fomos levados até o camarim. Ela recebeu a todos nós com muito carinho. Antes de entregar o presente, nos apresentamos. Falei sobre minha admiração por ela, contei um pouco sobre a ideia do desenho. Quando abriu, acredito que teve uma surpresa, pois não imaginava o que seria. Ao observá-lo com calma, a emoção tomou conta da Susana”, revela.
• SENHORA DO DESTINO
Grande fã, Mateus acompanha a carreira de sua “ídola” há tempos. “Ela é excelente atriz e um ser humano incrível. Minha personagem favorita é a Maria do Carmo de 'Senhora do destino' (2004). Assisti à novela na primeira exibição e sempre procuro rever as reprises”, diz.
• ARTE
Mateus Boldrim desenha há cerca de 15 anos. “Sempre fui apaixonado por arte, é incrível ver minha evolução ao longo desse tempo, assim como o meu aperfeiçoamento. Compartilho trabalhos nas redes sociais desde 2013, o que contribuiu muito para meu crescimento artístico”, comenta.
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Ele faz faculdade em BH e se forma em medicina este ano. Tem outros desenhos de artistas já prontos para – quem sabe? – levá-los até eles um dia. “Ainda quero fazer vários. Já tenho desenhos da Xuxa, Eliana e Gisele Bündchen, estou esperando a oportunidade para entregá-los pessoalmente”, comenta.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.