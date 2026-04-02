Filme sobre o amor entre dois homens encerra gravações em Cambuquira

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.



Depois de seis dias, as filmagens de “I love Cambuquira” terminaram na estância hidromineral do Sul de Minas. O segundo longa do ator Lindsay Paulino marca a estreia da documentarista e roteirista carioca Adriana L. Dutra na ficção. Ela lançou “Sociedade do medo”, “Quanto tempo o tempo tem” e “Fumando espero”. A partir de segunda-feira (6/4), a equipe segue para o Rio de Janeiro e, na sequência, para Miami, nos Estados Unidos. O elenco da comédia romântica conta também com Karine Teles, Rodrigo Pandolfo, Suzy Lopes, Kaiwi, Leo Morais e João Signorelli.



Baseado em uma história real, o roteiro de Flávia Guimarães gira em torno de Carlos (Rodrigo Pandolfo), delegado de polícia recém-aposentado, e Leonardo (Lindsay Paulino), dono de uma loja de doces em Cambuquira. Depois de 20 anos, o relacionamento do casal enfrenta crise. A convite de Lucinha (Karine Teles), os dois aceitam comemorar o aniversário da amiga em Miami, oportunidade para Carlos e Leonardo saírem da rotina. O filme ainda não tem previsão de lançamento.

• AXÉ MUSIC

Luiz Caldas, pai da axé music, faz única apresentação no Sesc Palladium. Em 11 de abril, ele traz sua turnê voz e violão a BH. Além de relembrar grandes sucessos, o baiano vai contar histórias que marcaram os seus 40 anos de carreira, comemorados este ano.

• PRODUTOS DE MINAS

A próxima edição da Feirinha Aproxima está marcada para 11 de abril, das 10h às 17h, nos jardins internos da Casa Fiat de Cultura, no Circuito Praça da Liberdade. Além de curtir delícias gastronômicas, o público poderá visitar a exposição “Renoir na Casa Fiat de Cultura”, que reúne obras do mestre francês pertencentes ao acervo do Museu de Arte de São Paulo (Masp).

• RECONHECIMENTO

Os 65 anos do PIC seguem movimentando a agenda do clube. Em 25 de março, o presidente Antonio Eustáquio da Rocha Soares, acompanhado da diretoria, entregou a Medalha do Mérito Institucional a personalidades e parceiros que vêm contribuindo para o fortalecimento do Pampulha Iate Clube. Participaram do evento, além de Soares, o ex-presidente Edison Simão e os vice-presidentes Hudson Venâncio, Pedro Eduardo Cortez, Arnaud Gazzi e Veiga, João Henrique Franco Garcia, Marcos Nanneti e Afonso Cozzi.

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• RELEVÂNCIA

A iniciativa vai além do reconhecimento formal, destacou o presidente do Pampulha Iate Clube. “A medalha representa o reconhecimento público àqueles que, com sua trajetória, compromisso e parceria, contribuem de forma relevante para o fortalecimento do nosso clube e para seu impacto positivo na sociedade”, afirmou Antonio Eustáquio. O encontro foi marcado por almoço no PIC Cidade, com direito a show de Leandro Pena e Paula Rosa.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.