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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
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Com oito sessões em quatro dias, monólogo vai bater recorde em BH

'O céu da língua', com Gregório Duvivier, fica em cartaz no Palácio das Artes de 22 a 25 de abril, comemorando os 25 anos do projeto Teatro em Movimento

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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
31/03/2026 02:00

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Gregório Duviver volta a BH com solo sobre a importância da poesia - (crédito: Priscila Prade/divulgação)
Gregório Duviver volta a BH com solo sobre a importância da poesia crédito: Priscila Prade/divulgação

O tempo curto entre a estreia de “O céu da língua” em Belo Horizonte, em outubro do ano passado, e a nova temporada, agora em abril, prova que o monólogo de Gregório Duvivier é um sucesso. A

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peça terá oito sessões, de 22/4 a 25/4, no Palácio das Artes, e os ingressos já estão quase esgotados. Ou seja, cerca de 13 mil pessoas verão na capital mineira a comédia dirigida por Luciana Paes, que fala sobre a presença quase invisível da poesia no cotidiano.

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A montagem já levou 218 mil espectadores ao teatro, percorreu 33 cidades brasileiras e atualmente faz turnê em 12 cidades europeias. Um presente e tanto para abrir as comemorações dos 25 anos do projeto Teatro em Movimento, de Tatyana Rubim.


• BODAS DE PRATA
Teatro em Movimento é uma das mais ativas e importantes plataformas de artes cênicas do país. Os números não deixam mentir. Ao longo de 25 anos, Tatyana Rubim apresentou cerca de 300 espetáculos a mais de 400 mil espectadores em 15 cidades.

Fazem parte da programação de aniversário a peça “Olhos nos olhos”, com Ana Lúcia Torre; “O motociclista no globo da morte”, com Eduardo Moscovis; “Mudando de pele”, com Taís Araujo; “Homem com H”, com Silvero Pereira; “Marrom – O musical”, com texto e direção de Miguel Falabella; “Amar e mudar as coisas”, com Marisa Orth, Buhr e Taciana Barros; “O figurante”, com Mateus Solano, que também retorna a BH; e “O enclausurado”, com Maeve Jinkings. Também estão na agenda os infantis “MPBaixinhos”, “A guitarra mágica”, “Encontro de vilões” e “Bluey”.


• TODOS OS SONS
A cantora Mônica Salmaso fará participação no “Especial Minas de todos os sons”, em 30 de abril e 1º de maio, às 20h30, na Sala Minas Gerais.

Sob o comando do maestro José Soares, regente associado da Filarmônica de Minas Gerais, a orquestra vai homenagear a canção mineira e seus criadores, como Lô Borges, Milton Nascimento e Fernando Brant, entre outros.

O programa alterna momentos exclusivamente orquestrais com as canções interpretadas por Mônica. A partir do meio-dia desta quarta-feira (1º/4), os ingressos estarão à venda no site da Filarmônica e na bilheteria da sala, no Barro Preto.


• MINAS COM PARÁ
Em abril, quatro mestres da cultura popular de Alter do Chão – Hermes Caldeira, Paulinho Barreto, Duka do Sax e Sereia Rayla Borari – chegam a Belo Horizonte para a segunda edição do Festival Minas com Pará, cuja programação será dividida entre a sede do Grupo Aruanda e a Casa Bantu, local de encerramento do evento, no próximo dia 11, reunindo DJ Carol Blois, Meninas de Sinhá, Aruanda, DJ Black Josie e Tambor Mineiro.

Outras atrações serão o Carimbó das Minas e a banda Tutu com Tacacá, que celebra seus 10 anos de trajetória.


• MULHERES EM CENA
Vida e obra de Chiquinha Gonzaga (1847 -1935) inspiram o espetáculo infantojuvenil “Francisca menina no país das melodias”, que será apresentado em 11,12, 18 e 19 de abril, no Teatro Marília. Realizada majoritariamente por mulheres, a produção foi idealizada por Priscila Norberto e Heloisa Mandareli, que também assina dramaturgia e direção-geral.

A direção musical é de Júlia Nascimento. O elenco reúne as atrizes Ana Bárbara Coura e Larissa Ribeiro com o grupo Chorosas, formado por Priscila Norberto (flauta), Bárbara Carvalho (pandeiro e percussão), Cissa do Cavaco (cavaquinho), Poliana Soares (clarinete) e Luciana Alvarenga (piano).


• RED VELVET
Coquetelaria e confeitaria em diálogo. Esta é a proposta do Carola Restobar, aberto pelo mineiro Wilson Oliveira na Consolação, em São Paulo. A casa acaba de lançar a red velvet, bebida inspirada na iguaria homônima, que leva morango, grenadine, mousse de limão e vodca.

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A princípio, o drinque era cortesia do bar exclusivamente para quem comemorava aniversário por lá. Devido à grande aceitação, foi incorporado à carta e, atualmente, é um dos carros-chefes do Carola. O mixologista equilibrou os sabores doce e cítrico, características do bolo vermelho, com uma nota alcoólica.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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