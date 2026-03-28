Grupo de teatro Armatrux comemora 35 anos com diretora convidada

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Em comemoração aos 35 anos do Grupo Armatrux, a artista Amora Tito foi convidada para assinar direção e dramaturgia da 24ª montagem da companhia, “Mordida exploratória”. Além de Paula Manata e Rogério Araújo, integrantes do Armatrux, a peça trará no elenco a atriz Michele Bernardino, reconhecida por sua trajetória marcante no coletivo Quatroloscinco. O espetáculo, que fala sobre desmonte ambiental, social e de gênero, estreia em 11 de abril, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), na Praça da Liberdade, onde fica em cartaz até 11 de maio.



• SARAMENHA

O antiquário mineiro Marco Grilli Objetos de Arte participa da 3ª Mostra de Arte, Antiguidades e Joalheria do Círculo dos Antiquários do Brasil com a coleção que celebra a história e a resistência da Cerâmica Saramenha. Esta arte foi trazida de Portugal para o Brasil nos anos 1800, desenvolveu-se na região da antiga Vila Rica e tem hoje a cidade de Ouro Branco como sua casa. A mostra será realizada de 7 a 11 de abril, no Hotel Renaissance, em São Paulo, reunindo 15 expositores e cerca de 1 mil itens, entre mobiliário, esculturas, pinturas, arte sacra e joalheria.

Produzida com barro e queimada em fornos a lenha, a Cerâmica Saramenha utiliza a técnica registrada pela Prefeitura Municipal de Ouro Branco, em 2013, por sua importância cultural para a cidade. Saramenha é reconhecida pelo efeito vitrificado obtido por meio de óxidos metálicos de cobre, ferro e manganês, que resultam nos tons amarelo-ouro, verde e marrom-avermelhado. Não há utilização de tintas industriais. A técnica quase desapareceu ao longo do século 20, sendo mantida por poucos mestres.

Detalhe de obra de Iuri Sarmento que faz parte da mostra 'O sorriso do Barroco', em cartaz na Casa Fiat de Cultura Márcio Lima/divulgação

• PINTURAS E PORCELANAS

A exposição “O sorriso do Barroco”, que pode ser visitada na Casa Fiat de Cultura, reúne 64 pinturas e porcelanas criadas por Iuri Sarmento. Parte delas foi feita no período em que o artista viveu em Salvador, quando sua produção passou a incorporar elementos da cultura baiana e das religiões de matriz africana, ampliando o diálogo com o Barroco brasileiro. Com curadoria de Marcus Lontra, a mostra faz parte da comemoração dos 20 anos da Casa Fiat.

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• POSSE

Eduardo Reuter é o novo presidente do Instituto de Formação de Líderes. “Mais do que uma transição de gestão, este momento representa a continuidade de um trabalho que há anos contribui para a formação de lideranças comprometidas com a liberdade, a responsabilidade e o futuro do Brasil”, disse Reuter na solenidade de posse, no Palácio da Liberdade.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.