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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
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Ingrid Guimarães prestigiou o marido em abertura de exposição em BH

Renê Machado expõe obras inéditas na Galeria Murilo Castro. Mostra pode ser visitada até 27 de abril

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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
25/03/2026 02:00

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Ingrid Guimarães e o marido, Renê Machado, na Galeria Murilo Castro - (crédito: Pedro Lima/Divulgação)
Ingrid Guimarães e o marido, Renê Machado, na Galeria Murilo Castro crédito: Pedro Lima/Divulgação

A atriz Ingrid Guimarães surpreendeu os convidados do vernissage da mostra “Pintura abismal”, do carioca René Machado. Não por acaso, ela estava na Galeria Murilo Castro. Ingrid é casada com o artista plástico, que apresenta trabalhos inéditos em Belo Horizonte até 27 de abril. Ele expõe polípticos (painéis fixos que, juntos, formam a obra) e pintura de sete metros de extensão. A galeria funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h.

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Ingrid aproveitou o sábado e o domingo para visitar alguns pontos da capital mineira. Almoçou no Birosca e jantou no Trintaeum, restaurante do Hotel Tribe. Antes de voltar para o Rio de Janeiro, fez questão de passar pelo Mercado Central. “Nem eu sabia que estava com tanta saudade de Belo Horizonte. Fim de semana de muita arte, sabores e sotaque gostoso”, escreveu
ela em sua rede social. “Minas tem aquele sabor de afeto com pão de queijo. De amorosidade com sabores. Tava com saudade doceis!”, declarou.

• “LÁZAROS”

Os jardins do Palácio da Liberdade serão palco de celebração especial no Sábado de Aleluia (4/4), com a terceira edição do projeto Cante Comigo. O musical de Páscoa “Lázaros”, espetáculo gratuito, reunirá corais de diferentes denominações cristãs, teatro, dança e projeção mapeada no edifício histórico. A apresentação começa às 19h e integra a programação da Semana Santa em Minas Gerais, com acesso livre do público e transmissão ao vivo pelo YouTube.

• “DRAGOAS”

Cynthia Paulino está de volta com o solo “Dragoas”, em única apresentação no próximo sábado (28/3), às 20h, no Teatro Marília. A peça fez boa carreira em 2025 e participou da Campanha de Popularização Teatro e Dança. A atriz assina dramaturgia e direção do espetáculo, propondo reflexões sobre o universo feminino, entrada na menopausa, idade, espiritualidade e memórias.

Atores Reynaldo Gianecchini e Maria Casadeval estão sentados em sofá e conversam em cena da peça Um dia muito especial
Em junho, Reynaldo Gianecchini e Maria Casadeval trazem a peça 'Um dia muito especial' a BH Priscila Prade/divulgação

• AGENDA

Reynaldo Gianecchini e Maria Casadeval confirmaram duas sessões do espetáculo “Um dia muito especial” no Sesc Palladium, em 20 e 21 de junho. Adaptação do premiado filme homônimo de Ettore Scola lançado em 1977, estrelado por Sophia Loren e Marcello Mastroianni, a trama se passa em 1938, quando Benito Mussolini e Adolf Hitler firmaram aliança política. Maria Casadeval interpreta Antonietta, dona de casa e mãe de seis filhos, impedida de ir à comemoração para cuidar dos afazeres domésticos. Gianecchini é Gabriele, recém-demitido por ser homossexual.

***

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O texto é adaptado no Brasil pela segunda vez. Em 1986, a peça dirigida por José Possi Neto e estrelada por Glória Menezes e Tarcísio Meira fez temporada de grande sucesso. A atual versão tem direção e adaptação assinadas por Alexandre Reinecke, com tradução de Célia Tolentino.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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