Bar de discos Ototoi promete ser a nova sensação da Savassi

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A noite de Belo Horizonte sobrevive com iniciativas bem legais, como o bar de discos Ototoi, que funciona na Savassi. Esta noite, a dupla SaFa DJ (Sandra e Fausto) abre os “Projetos especiais Ototoi”, série dedicada a propostas que exploram diferentes formas de escuta e criação, com discotecagem de álbuns que pertenceram ao acervo do Ávida, bar de Zepa Neves que ficava na Savassi, onde hoje é o Dub. O acervo é uma preciosidade, com muita house music dos anos 1980/1990.



“O Ávida foi um marco na noite de BH, abriu em 1988 e nos anos 1990 atingiu o auge. Reunia amantes da house music e trazia o que de mais novo estava rolando nas pistas mais efervescentes do mundo”, recorda Sandra Nascimento.

DJs Fausto e Sandra prometem música boa e noite animada Julia Brendas/Divulgação

“Eu e Fausto tivemos a sorte de ter em mãos uma coleção de vinis preciosa e vamos mostrar para o público mais novo o que era o som das pistas naquela época. Para quem frequentou o Ávida, vai ser um momento muito legal para relembrar uma das épocas mais divertidas da cidade. Será seleção fina em quatro horas”, diz a DJ e jornalista.

• SALVE, MÁRCIO BORGES!

Foi marcada para 7 de abril, às 16h, a homenagem da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa ao compositor Márcio Borges. A iniciativa é da deputada Lohanna França (PV). O evento será aberto ao público. A posse de Márcio na cadeira número 29 da Academia Mineira de Letras também está definida. Ocorrerá em 11 de julho, sábado, às 11h, na sede da AML. O acadêmico Angelo Oswaldo de Araujo Santos, amigo de Márcio desde a juventude, fará o discurso de recepção. O diploma será entregue pelo presidente emérito da Casa de Alphonsus de Guimaraens, Rogério Faria Tavares. O distintivo de acadêmico será entregue ao compositor pelo acadêmico Ailton Krenak.

• NA MODA

Beatriz de los Mozos, fundadora da marca espanhola de sapatos Flabellus, estará nasexta-feira em Belo Horizonte para participar de encontros exclusivos, no Bairro Mangabeiras. Às 10h30, Beatriz marca presença em um bate-papo, após meditação com Renata Moura.

• RAINHA DO FADO

A voz eterna de Amália Rodrigues, a maior referência do fado, ganha homenagem no espetáculo “Amália Rodrigues sinfônico – As melhores canções da Rainha do Fado”, que passa por Belo Horizonte em

26 de maio, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes. A montagem reúne a voz da cantora portuguesa, extraída de gravações históricas, com orquestra sinfônica, trio tradicional de fado e a participação da cantora portuguesa Anabela, sob direção do maestro Laurent Rossi. Idealizado pela Rossio Music em parceria com a Fundação Amália Rodrigues, o espetáculo recria os clássicos “Barco negro”, “Gaivota”, “Foi Deus”, “Cheira a Lisboa” e “Uma casa portuguesa” na experiência que combina música ao vivo e projeções audiovisuais.

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A apresentação integra a turnê brasileira que passa também por São Paulo e Rio de Janeiro. Não por acaso, a força da intérprete atravessou fronteiras. “A única cantora de quem tenho ciúmes é Amália Rodrigues”, disse a diva francesa Édith Piaf.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.