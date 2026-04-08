José de Abreu grava em BH filme inspirado em fatos ocorridos na cidade
Elenco do longa 'Encontro e despedida' conta também com Bernardo Filaretti, Luiza Filaretti e Eda Costa
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O ator José de Abreu chega a Belo Horizonte na próxima semana para as gravações do filme “Encontro e despedida”. Escrito e dirigido por Guilherme Araponga, o longa tem Bernardo Filaretti, Luiza Filaretti e Eda Costa no elenco. A trama acompanha o reencontro de filho com o pai no leito de morte, inspirado em fatos ocorridos na capital mineira.
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“A relação entre pai e filho é uma coisa que me interessa muito, perdi um filho quando ele tinha 21 anos e isso deixa marca muito grande. O roteiro é extremamente interessante, me pegou. As conversas com o diretor são sempre muito boas, estou bastante animado”, comenta José de Abreu. O filme deve estrear neste primeiro semestre.
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• O FIGURINO DE EVA
Em cartaz no UNA Cine Belas Artes, em Belo Horizonte, o documentário “O silêncio de Eva”, dirigido por Elza Cataldo, revela um dos processos mais singulares de sua construção estética: a definição das cores dos figurinos a partir de imagens originalmente em preto e branco. Assinado pela figurinista Sayonara Lopes, o trabalho partiu de um impasse: como reconstituir com precisão cromática peças de uma época cujos registros visuais não preservaram as cores originais? “A questão das cores foi o maior desafio. Como filmes e fotos eram em preto e branco, como saber quais eram as cores reais daqueles figurinos?”, observa Sayonara.
• ACROMATA
A solução envolveu um processo experimental e sensível, desenvolvido em parceria com a consultora Olga Barbosa, que é acromata (enxerga apenas em preto e branco). A partir de fotografias da época, cada figurino foi desenhado e reinterpretado com base na percepção visual de Olga. O método incluiu etapas distintas: inicialmente, a consultora trabalhou com uma caixa de lápis, escolhendo as cores intuitivamente, sem identificá-las. Em seguida, utilizou paleta em escala de cinzas, do branco ao preto, refinando a leitura tonal das imagens. O cruzamento de percepções permitiu à equipe estabelecer relações entre luz, contraste e cor, orientando escolhas mais precisas para os figurinos.
O resultado é uma construção cromática que não apenas busca fidelidade histórica, mas também respeita a lógica visual das imagens originais. A composição das peças, do desenho à costura, guiou-se por este estudo, garantindo unidade entre forma, textura e cor. “Foi uma experiência muito rica e um processo muito bonito de construção coletiva”, afirma Sayonara Lopes.
• ESTRELA DE CATAGUASES
O documentário resgata a trajetória de Eva Nil (1909-1990), estrela do cinema brasileiro que filmou em Cataguases no início do século 20, abandonou a carreira no auge e foi apagada da história. Dirigido e produzido por Elza Cataldo, “O silêncio de Eva” tem roteiro assinado por Christiane Tassis, Inês Peixoto e a diretora. A direção de fotografia é de Fernanda Tanaka e Marcelo Borja, com montagem de Armando Mendz. A atriz Inês Peixoto conduz a narrativa ao lado de Bárbara Luz, que dá vida a Eva nas sequências encenadas. Participam também os atores Eduardo Moreira, João Perdigão, Luís Parras, João Vitório e José Vilaça.
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• TRANS E MULHERES
Jeh Senhorini é a convidada do Alaíde Circuito de Música, festival dedicado ao trabalho de instrumentistas, intérpretes mulheres e pessoas trans. Jeh é conhecida pela sonoridade que mescla pop rock, MPB e forró, desenvolvida ao longo de 21 anos de carreira. O show está marcado para o próximo domingo (11/4), às 16h, no Centro Cultural Venda Nova. A cada edição, a banda do Alaíde, formada por Anna Lages, Babi Lómaz, Carol Ramalho, Luisa de Paula e Luísa Martins, convida uma artista diferente. Até agosto, o evento levará seis shows a diferentes centros culturais de BH, com entrada franca.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.