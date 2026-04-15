Tom Jobim e Vinicius de Moraes voltam ao palco em Belo Horizonte

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Depois da temporadas de sucesso no Rio de Janeiro e em São Paulo, o espetáculo “Tom Jobim – Musical” chega a BH para três sessões no Sesc Palladium, de 24 a 26 de abril. Estrelado por Elton Towersey, no papel do “Maestro Soberano”, e Leopoldo Pacheco, como o “Poetinha”, o texto foi escrito por Nelson Motta e Pedro Brício. Dirigida por João Fonseca, a montagem recebeu 12 indicações a prêmios.

O musical relembra a trajetória de Tom Jobim desde a juventude, em Ipanema, até a conquista do mundo com a bossa nova e o histórico concerto no Carnegie Hall, em Nova York. João Gilberto, Elis Regina, Jair Rodrigues, Frank Sinatra, Elza Soares e Dolores Duran são lembrados no espetáculo, cujo elenco reúne 19 atores e nove músicos. Depois da minitemporada em BH, a agenda tem Porto Alegre, Curitiba e novamente São Paulo.



• SANTA SERESTA

Santa Tereza, um dos bairros mais boêmios de Belo Horizonte, será palco da primeira edição do Festival Santa Seresta, em 1º e 2 de maio, reunindo Ivone Lopes e Grupo Roda Viva, Grupo Jorge e O Samba, Luiz Antônio e banda, Gracinha Horta e o mestre de cerimônia Acir Antão, acompanhado pelo Clube do Choro. As apresentações gratuitas ocorrerão nas janelas do casarão Sobrado (Rua Mármore, 450, Praça Duque de Caxias).

“A seresta faz parte da memória afetiva de Belo Horizonte, especialmente de Santa Tereza. A ideia do festival é devolver essa experiência ao público, com música, afeto e pertencimento. Queremos que o Santa Seresta se torne tradição no calendário cultural da cidade”, afirma Perla Horta, idealizadora do evento.

• VITAMINA D

A fisioterapeuta Rafaella Almeida está à frente da campanha #BoraTomarSol, divulgada nas redes sociais. A ideia surgiu a partir de sua experiência profissional com idosos, adultos e trabalhadores, ao perceber hábitos de vida inadequados e baixa exposição ao sol, cenário intensificado no período pós-pandemia e associado à deficiência de vitamina D. A campanha orienta a população a adotar cerca de 20 minutos diários de exposição solar, preferencialmente antes das 10h e após as 16h, considerando as condições de cada pessoa. “Tomar sol de forma consciente é um hábito simples, mas extremamente poderoso para a saúde. A exposição solar adequada contribui para a produção de vitamina D, fortalece o sistema imunológico e melhora a qualidade de vida”, explica Rafaella.

A cadelinha Bluey, estrela do seriado homônimo, faz carreira nos palcos brasileiros Australian Broadcasting Corporation/reprodução

• EM FAMÍLIA

O show oficial da série “Bluey” chega a Belo Horizonte depois de apresentações em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Vitória. “Bluey ao vivo – Diversão em família!” terá quatro sessões no Teatro Sesiminas, em 23 e 24 de maio, às 15h e às 18h. Aclamado mundialmente, o desenho animado é produzido por Ludo Studio, vencedor do Emmy, e distribuído pela BBC Studios. As aventuras da adorável cachorrinha da raça blue heeler serão contadas por 14 atores e bailarinos, com direito a canções da série e a presença dos dubladores oficiais brasileiros.

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• CINEMA

Depois de Santa Rita Durão, distrito de Mariana, o município de São Gonçalo do Rio Abaixo será a próxima parada, nos dias 24 e 25 deste mês, do projeto Cinema na Cidade, voltado para o interior de Minas. Em 15 e 16 de maio, Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto, sediará o programa pelo quinto ano consecutivo, e nos dias 29 e 30, ele retorna a Rio Piracicaba. A agenda também inclui Barão de Cocais, Congonhas e Itabira, que recebe o projeto pela primeira vez. Catas Altas vai fechar a programação.



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.