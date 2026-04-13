Livro revela mesas dos banquetes mais luxuosos do Brasil; veja fotos

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Francisco Campelo estará amanhã em Belo Horizonte para lançar “O grande livro de mesas do Brasil". A obra reúne 69 mesas criadas por empresários, arquitetos, e personalidades de Norte a Sul do país. De Minas Gerais, os destaques ficam para as criações de Angela Gutierrez, Paulo Junqueira, Maria Elizabeth Valadares Gontijo, Luiza Barcelos e Gabriela Cohen. Anna Paola Frade Pimenta da Veiga, que mora em Brasília, também participa do projeto. A tarde de autógrafos, das 15h às 19h, vai movimentar a Verde que te quero verde, no Belvedere.



Para o autor do livro, a mesa posta é uma forma de arte multifacetada que reúne design, decoração, culinária, enologia e serviços. Francisco define a obra como "um retrato da nossa criatividade, da riqueza material e imaterial que pulsa em cada canto do país".



Claudia Matarazzo, que assina a apresentação, cita como destaques os jogos de porcelana de Limoges, serviços da Cia das Índias dos séculos 18 e 19, coleções de cristais Gallés, taças que pertenceram à Marquesa de Santos (e depois à Lily Marinho) e o jogo de pratos usados no casamento de D. Pedro I são, segundo ela, algumas das preciosidades reveladas na obra. O livro tem 576 páginas e reúne mais de 2 mil fotografias.

Peças de porcelana inglesa, "Borrão", e coleção de paliteiros de prata produzidas no século 19, chamam atenção na mesa de Beth Gontijo Francisco Campelo/Divulgação

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Aparelho em porcelana alemã Rosenthal, modelo Pompadour, branco e ouro 24 quilates, coroas e talheres de prata de lei portuguesa do século 19 e descansos de talheres em cristal Baccarat foram as peças usadas por Paulo Junqueira em sua mesa montada na casa da família, em Oliveira Francisco Campelo/Divulgação

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