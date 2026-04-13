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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
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Livro revela mesas dos banquetes mais luxuosos do Brasil; veja fotos

'O grande livro de mesas do Brasil', de Francisco Campelo, será lançado terça-feira (14/4), em Belo Horizonte

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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
13/04/2026 02:00

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Na mesa de Angela Gutierrez, destaque para a toalha
Na mesa de Angela Gutierrez, destaque para a toalha "Duquesa", criada por Lygia Mattos por encomenda do embaixador Walter Moreira Salles para presentear a duquesa de Windsor crédito: Francisco Campelo/Divulgação

Francisco Campelo estará amanhã em Belo Horizonte para lançar “O grande livro de mesas do Brasil". A obra reúne 69 mesas criadas por empresários, arquitetos, e personalidades de Norte a Sul do país. De Minas Gerais, os destaques ficam para as criações de Angela Gutierrez, Paulo Junqueira, Maria Elizabeth Valadares Gontijo, Luiza Barcelos e Gabriela Cohen. Anna Paola Frade Pimenta da Veiga, que mora em Brasília, também participa do projeto. A tarde de autógrafos, das 15h às 19h, vai movimentar a Verde que te quero verde, no Belvedere.

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Para o autor do livro, a mesa posta é uma forma de arte multifacetada que reúne design, decoração, culinária, enologia e serviços. Francisco define a obra como "um retrato da nossa criatividade, da riqueza material e imaterial que pulsa em cada canto do país".

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Claudia Matarazzo, que assina a apresentação, cita como destaques os jogos de porcelana de Limoges, serviços da Cia das Índias dos séculos 18 e 19, coleções de cristais Gallés, taças que pertenceram à Marquesa de Santos (e depois à Lily Marinho) e o jogo de pratos usados no casamento de D. Pedro I são, segundo ela, algumas das preciosidades reveladas na obra. O livro tem 576 páginas e reúne mais de 2 mil fotografias.

Mesa posta em sala de jantar com pratos talheres flores toalha com lustre e portas de vidro ao fundo
Peças de porcelana inglesa, "Borrão", e coleção de paliteiros de prata produzidas no século 19, chamam atenção na mesa de Beth Gontijo Francisco Campelo/Divulgação

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Aparelho em porcelana alemã Rosenthal, modelo Pompadour, branco e ouro 24 quilates, coroas e talheres de prata de lei portuguesa do século 19 e descansos de talheres em cristal Baccarat foram as peças usadas por Paulo Junqueira em sua mesa montada na casa da família, em Oliveira
Aparelho em porcelana alemã Rosenthal, modelo Pompadour, branco e ouro 24 quilates, coroas e talheres de prata de lei portuguesa do século 19 e descansos de talheres em cristal Baccarat foram as peças usadas por Paulo Junqueira em sua mesa montada na casa da família, em Oliveira Francisco Campelo/Divulgação

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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