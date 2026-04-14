Chefs celebram as cozinhas brasileira e italiana no Gero
Henrique Gilberto e William Lima assinam jantar a quatro mãos, nesta terça (14/3), no Hotel Fasano
Os chefs Henrique Gilberto, criador da Cozinha Tupis, e William Lima, do Fasano, assinam menu criado especialmente para esta terça-feira (14/4) no Gero, o restaurante do Fasano em BH. Para celebrar as gastronomias brasileira e italiana, o cardápio será servido em quatro tempos: entrada (ravioli di faraona, foie gras e pequi), primeiro prato (black cod grigliate con cuore di palma, purè al limone e pinoli), segundo prato (maialino con millefoglie di porri e porcini). Para encerrar, a sobremesa ile flottante de doce de leite com sorbet de jabuticaba e crocante de amêndoas. Cada tempo poderá ser harmonizado com os vinhos Il Pumo Chardonnay, Puglia, 2024; Regaleali Bianco, Sicília, 2024; Bracciale Biondi Santi, Toscana, 2023; e Barbeito Boal Reserva, Madeira.
• “AURORA” PARA PAULO
Um dos mais importantes escritores brasileiros, o cronista, poeta e jornalista Paulo Mendes Campos (1922-1991) terá seu legado celebrado no teatro. Idealizado, roteirizado e dirigido pelo produtor cultural Rodrigo Penna, com consultoria de roteiro de Adriana Falcão, o espetáculo “Aurora – Uma homenagem à obra de Paulo Mendes Campos” é livremente inspirado nas crônicas e na obra do mineiro, com olhar especial para a coletânea “O amor acaba: crônicas líricas e existenciais” (1999). A peça ficará em cartaz de 5 de maio a 24 de junho, no Teatro Poeira, no Rio de Janeiro.
Por meio de diferentes linguagens, como performance, projeção e música, o roteiro costura crônicas, fragmentos, cartas e colunas de jornal. Os atores Elisa Pinheiro, Gustavo Damasceno e Kadu Garcia contam, encenam e recriam no palco as lindas palavras de Paulo Mendes Campos.
• CAIXINHA DE JOIAS
“É quase um relicário esse espetáculo, uma caixinha de joias e pequenas ternuras do Paulo para o mundo. Uma coletânea de crônicas do poeta que montei ao longo dos anos. Já foram mais de 40 versões do roteiro, baseado em muitas leituras em casa, muita pesquisa de texto e muito bate-papo com a Adriana Falcão, minha consultora”, diz o roteirista e diretor Rodrigo Penna. Ainda sem data para estrear em Minas, Rodrigo tem o sonho de trazer sua peça para Belo Horizonte, Tiradentes e Ouro Preto.
• NA CASA DA AGNES
Agnes Farkasvolgyi recebe novamente Sá Marina para jantar a quatro mãos, nesta terça-feira (14/4), das 19h30 às 22h, na Casa da Agnes, no Bairro Santo Antônio. A mesa brasileira do dia a dia será a base do menu: sopa, salada, farofa, pudim e sorvete serão reinterpretados em duas dimensões, doce e sal, servidas lado a lado. De dar água na boca.
• ESTILO
Elias Torres, que dá nome ao complexo de barbearias Seu Elias, em BH e São Paulo, participará do C-Experience, imersão empresarial marcada para 26 de maio, na capital mineira. O evento vai reunir cerca de 500 empresários em torno da troca de experiências, networking e estratégias de gestão para pequenos e médios negócios.
