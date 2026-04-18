Biquíni será atração da festa de 55 anos do Instituto Mário Penna

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Os 55 anos do Instituto Mário Penna serão comemorados com shows da banda Biquíni e da cantora Gabi Martins, em 25 de junho, na Arena Expominas. A quarta edição do Jantar Beneficente terá o mote “A esperança sempre se renova”, em prol do atendimento oncológico 100% SUS. Em Belo Horizonte, o Hospital Luxemburgo já atua como unidade totalmente dedicada ao Sistema Único de Saúde.

No interior do estado, o instituto avança na implantação do Hospital Regional de Teófilo Otoni, ampliando o acesso à saúde nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Em Betim, o atendimento oncológico também se expande. O Hospital Raja amplia sua capacidade em alta complexidade, proporcionando a mais pacientes do SUS acesso a tratamentos de excelência.



• DE PAI PARA FILHO

Filho de José Góes (1937-2015), fotógrafo oficial de Juscelino Kubitschek, Marcelo Guelber Góes apresentará em junho, em Portugal, a exposição “Hong Kong Pulse 2018”. A mostra reúne 10 trabalhos em fine art street photography realizados pelo fotógrafo em 2018, durante viagens a Hong Kong e China. “Foram anos processando essas imagens. Elas marcam a minha entrada no autoral fine art street photography, que serve de veículo para o trabalho que quero seguir”, afirma Marcelo.

Foto de Marcelo Guelber Góes para a exposição 'Hong Kong Pulse 2018', que será realizada em Portugal Marcelo Guelber Góes/Divulgação

Marcelo Góes teve como mentores Henry Yu, em Minas, com quem mantém mais de duas décadas de amizade; Gerry O’Leary, da Irlanda, especialista em arquitetura; e Sam Ulrich, de Nova York, expert em eventos comerciais. Depois da Copa do Mundo, Góes encerrará seu ciclo no fotojornalismo esportivo para se dedicar exclusivamente ao fine art autoral e à educação em fotografia.

• AFONSO POR MIA

Afonso Borges encerra neste sábado (18/4) sua temporada na Europa, participando da maior feira literária infantil do mundo. A convite de Paulo Ferreira, da The Book Company, ele estará no LeV – Literatura em Viagem, realizado na cidade portuguesa de Matosinhos. Seu livro “Tardes brancas” será apresentado por Mia Couto, vencedor do Prêmio Camões e um dos nomes mais relevantes da literatura contemporânea.

• TURNÊ

O giro europeu de Afonso Borges começou pela Feira do Livro Infantil de Bolonha, com o lançamento da versão italiana de “O menino, o assovio e a encruzilhada”, com edição de Roberto Parmeggiani, pela Nós Itália. Em Lisboa, o mineiro autografou “Tardes brancas” na Fundação José Saramago, ao lado de Rafael Gallo e João Gabriel de Lima. O livro é editado por Rute Simões, da Nós Portugal, em parceria com Simone Paulino, fundadora da Nós Brasil.

José Eduardo Agualusa, Rute Simões, Mia Couto e Afonso Borges, que cumpre agenda literária na Europa Acervo pessoal

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• PRESTÍGIO

O criador do projeto Sempre Um Papo tem ampliado sua presença no cenário internacional. Afonso foi o único finalista brasileiro do Prêmio Strega Ragazze e Ragazzi, considerado o mais prestigioso da Itália dedicado à narrativa para a infância e adolescência. Concorreu com “Il ragazzo, il fischio e il crocevia” (Edizioni Noi), traduzido por Roberto Parmeggiani e ilustrado por Alexandre Rampazo. No Brasil, o livro foi editado pela Editora Nós. Uma curiosidade: “Il ragazzo” ficou em 10º lugar e “Il sogno del gigante” (Iperborea), escrito por Jon Fosse, vencedor do Nobel de Literatura, em 21º.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.