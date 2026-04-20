Memorial Brumadinho recebe a segunda edição do projeto Luzes da Memória

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Pela segunda vez, o Memorial Brumadinho realiza o evento Luzes da Memória. Por meio da iluminação noturna, o projeto proporciona imersão no espaço que homenageia as 272 vítimas do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da Vale, há sete anos.

Em 2025, o projeto foi reconhecido como o melhor design de luz do mundo em premiação inédita para o Brasil, o LIT Lighting Design Awards. A visita, marcada para o próximo sábado (25/4), às 17h30, será acompanhada pela arquiteta e urbanista Mariana Novaes, que assina a iluminação do Memorial, e a equipe do educativo da instituição. Os ingressos gratuitos poderão ser retirados na bilheteria no próprio dia.

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A presença das vítimas da tragédia se faz ainda mais forte com a delicadeza da iluminação, destacando os ipês-amarelos do bosque, que representam cada uma delas; os nomes gravados ao longo da Fenda; e o espelho d'água, onde se reproduz a posição dos astros na noite do rompimento da barragem.



• MARCO

Aberto em janeiro de 2025, o Memorial Brumadinho foi construído a partir da reivindicação de familiares dos mortos na tragédia ocorrida em 25 de janeiro de 2019.

Situado no local do rompimento, ele abriga bosque com ipês-amarelos, espaço meditativo, escultura-monumento, salas expositivas e área dedicada à guarda de segmentos corpóreos das vítimas.



• AÇÃO!

“Queloide”, longa-metragem dirigido por Abelardo de Carvalho, terá as últimas cenas rodadas ainda este semestre em Formiga, no Oeste de Minas. Inspirada livremente na peça “Vestido de noiva”, de Nelson Rodrigues, a produção começou no segundo semestre de 2025, em Belo Horizonte.

O projeto é produzido por Joe Bazilio, da Imagu Filmes, e João Paulo Martins, da Martins Comunicação. No elenco, Beatriz Oliveira, Amaury Vieira, Maria Andrada, Rosana Castro, Julia Teles, Bernadete Bomtempo, Regina Nabrink e Francis Nabrink, com participações especiais de Glauce Leonel, Marco Perpétuo e Mauro Alvim.



• SEM SAMBA NÃO DÁ

Beth Leivas, acompanhada pelos músicos Henrique 7 cordas (violão), Cleidiano (cavaco), Totove Ladeira (percussão) e Alexandre Stoke (pandeiro e percussão), será a atração da Casa Outono na próxima sexta-feira (24/4).

No repertório, clássicos do samba compostos por Cartola, Zeca Pagodinho, Candeia, Toninho Geraes, Chico Buarque, Arlindo Cruz e Jorge Aragão. O show terá a participação da cantora Camila de Ávila. Beth Leivas também é ginecologista e acupunturista.

• EM SAMPA

A chef Ana Gabriela Costa, que está à frente do Trintaeum Restaurante, Broa Café e Drinkeria Coreto, assinou jantar no Lena, em São Paulo, a convite do chef Mário Santiago.

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O menu à la carte, com pratos pensados para compartilhar, contou com lombinho suíno curado com tutu de feijão, banana e ovo curtido no molho inglês e versão especial de galinhada, preparada com a técnica “pinga e frita”, com brócolis caipira e creme de pequi com laranja.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.