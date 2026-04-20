Memorial Brumadinho recebe a segunda edição do projeto Luzes da Memória
Iniciativa emociona o público ao recordar as vítimas do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, que matou 272 pessoas
Mais lidas
compartilheSIGA NO
Pela segunda vez, o Memorial Brumadinho realiza o evento Luzes da Memória. Por meio da iluminação noturna, o projeto proporciona imersão no espaço que homenageia as 272 vítimas do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da Vale, há sete anos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Em 2025, o projeto foi reconhecido como o melhor design de luz do mundo em premiação inédita para o Brasil, o LIT Lighting Design Awards. A visita, marcada para o próximo sábado (25/4), às 17h30, será acompanhada pela arquiteta e urbanista Mariana Novaes, que assina a iluminação do Memorial, e a equipe do educativo da instituição. Os ingressos gratuitos poderão ser retirados na bilheteria no próprio dia.
• • •
A presença das vítimas da tragédia se faz ainda mais forte com a delicadeza da iluminação, destacando os ipês-amarelos do bosque, que representam cada uma delas; os nomes gravados ao longo da Fenda; e o espelho d'água, onde se reproduz a posição dos astros na noite do rompimento da barragem.
• MARCO
Aberto em janeiro de 2025, o Memorial Brumadinho foi construído a partir da reivindicação de familiares dos mortos na tragédia ocorrida em 25 de janeiro de 2019.
Situado no local do rompimento, ele abriga bosque com ipês-amarelos, espaço meditativo, escultura-monumento, salas expositivas e área dedicada à guarda de segmentos corpóreos das vítimas.
• AÇÃO!
“Queloide”, longa-metragem dirigido por Abelardo de Carvalho, terá as últimas cenas rodadas ainda este semestre em Formiga, no Oeste de Minas. Inspirada livremente na peça “Vestido de noiva”, de Nelson Rodrigues, a produção começou no segundo semestre de 2025, em Belo Horizonte.
O projeto é produzido por Joe Bazilio, da Imagu Filmes, e João Paulo Martins, da Martins Comunicação. No elenco, Beatriz Oliveira, Amaury Vieira, Maria Andrada, Rosana Castro, Julia Teles, Bernadete Bomtempo, Regina Nabrink e Francis Nabrink, com participações especiais de Glauce Leonel, Marco Perpétuo e Mauro Alvim.
• SEM SAMBA NÃO DÁ
Beth Leivas, acompanhada pelos músicos Henrique 7 cordas (violão), Cleidiano (cavaco), Totove Ladeira (percussão) e Alexandre Stoke (pandeiro e percussão), será a atração da Casa Outono na próxima sexta-feira (24/4).
No repertório, clássicos do samba compostos por Cartola, Zeca Pagodinho, Candeia, Toninho Geraes, Chico Buarque, Arlindo Cruz e Jorge Aragão. O show terá a participação da cantora Camila de Ávila. Beth Leivas também é ginecologista e acupunturista.
• EM SAMPA
A chef Ana Gabriela Costa, que está à frente do Trintaeum Restaurante, Broa Café e Drinkeria Coreto, assinou jantar no Lena, em São Paulo, a convite do chef Mário Santiago.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O menu à la carte, com pratos pensados para compartilhar, contou com lombinho suíno curado com tutu de feijão, banana e ovo curtido no molho inglês e versão especial de galinhada, preparada com a técnica “pinga e frita”, com brócolis caipira e creme de pequi com laranja.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.