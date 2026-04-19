Primeiro disco de Roberto Carlos foi renegado e se tornou 'secreto'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Roberto Carlos completa 85 anos neste domingo (19/4) e, de quebra, comemora também 65 anos desde que lançou seu primeiro LP, o disco secreto chamado "Louco Por Você". Secreto?

Isso mesmo. Antes do disco "Roberto Carlos", de 1963, que trazia os sucessos "Parei na Contramão" e "Splish Splash", o astro lançou esse álbum que trazia músicas de bossa-nova e que foi renegado.

O Rei da MPB nunca permitiu que esse disco fosse relançado e nunca mais cantou aquelas canções.

Em 25 de fevereiro de 1873 nascia, em Nápoles, o tenor Enrico Caruso, um dos maiores nomes da história da música erudita. Sua voz marcante e gravações pioneiras o transformaram em referência absoluta do canto lírico. Domínio público Caruso conquistou o público internacional no início do século 20 e se tornou um dos primeiros cantores a alcançar fama global por meio de discos. Seu talento ajudou a popularizar a ópera para além dos teatros tradicionais. Domínio publico O tenor italiano se apresentou nos maiores palcos do mundo, como o Metropolitan Opera de Nova York, e deixou registros que ainda impressionam. Para muitos especialistas, ele permanece como o maior intérprete lírico de todos os tempos. Ajay Suresh wikimedia commons A história da música erudita, no entanto, é repleta de vozes extraordinárias que marcaram gerações. Ao longo dos séculos, grandes intérpretes ajudaram a eternizar a ópera e o canto clássico. Imagem gerada por i.a Luciano Pavarotti (1935–2007) nasceu em Módena, Itália, e se tornou um dos tenores mais populares da história. Sua voz potente e carisma levaram a ópera a públicos imensos em todo o mundo. Instagram @lucianopavarotti Maria Callas (1923–1977) nasceu em Nova York, Estados Unidos, e tornou-se símbolo da ópera no século 20. Sua interpretação dramática revolucionou o canto lírico e marcou gerações. Domínio público Plácido Domingo (1941– ) nasceu em Madri, Espanha, e construiu carreira impressionante como tenor e maestro. É considerado um dos artistas mais completos e influentes da ópera moderna. Russell Hirshon domínio público José Carreras (1946– ) nasceu em Barcelona, Espanha, e ganhou fama internacional por sua voz lírica e emotiva. Tornou-se um dos célebres Três Tenores e referência do repertório italiano. José carreras- World Economic Forum wikimedia commons Montserrat Caballé (1933–2018) nasceu em Barcelona, Espanha, e destacou-se pela técnica refinada e notas longas. Foi uma das sopranos mais admiradas do século 20. Domínio público Renata Tebaldi (1922–2004) nasceu em Pesaro, Itália, e conquistou o público com timbre aveludado e interpretação intensa. Tornou-se uma das grandes rivais artísticas de Maria Callas. Domínio público Joan Sutherland (1926–2010) nasceu em Sydney, Austrália, e ficou conhecida como “La Stupenda”. Sua técnica impecável a tornou referência no repertório bel canto. Allan Warren wikimedia commons Leontyne Price (1927– ) nasceu em Laurel, Estados Unidos, e abriu caminhos para artistas negros na ópera. Sua voz poderosa marcou o Metropolitan Opera e palcos internacionais. Jack Mitchell wikimedia commons Cecilia Bartoli (1966– ) nasceu em Roma, Itália, e ganhou destaque como mezzo-soprano versátil. Tornou-se referência em repertório barroco e clássico com grande sucesso. Erinc Salor wikimedia commons Dietrich Fischer-Dieskau (1925–2012) nasceu em Berlim, Alemanha, e foi um dos maiores barítonos do século 20. Destacou-se especialmente na interpretação de canções alemãs. Domínio público Beniamino Gigli (1890–1957) nasceu em Recanati, Itália, e sucedeu Caruso como grande tenor de sua época. Sua voz calorosa encantou plateias no mundo inteiro. Domínio publico Feodor Chaliapin (1873â??1938) nasceu em Kazan, RÃºssia, e revolucionou a atuaÃ§Ã£o cÃªnica na Ã³pera. Seu talento dramÃ¡tico elevou o padrÃ£o de interpretaÃ§Ã£o nos palcos lÃ­ricos. DomÃ­nio pÃºblico Voltar Próximo

Roberto Carlos lançou 41 álbuns de estúdio compostos majoritariamente por canções inéditas. Mas a discografia oficial de seu site considera 65 discos, incluindo dois compactos de início de carreira, em 1959 e 1960, e diversos outros cantados em outras línguas.

Os números normalmente difundidos dizem que ele vendeu entre 120 e 140 milhões de cópias em sua vida. O número é impressionante, considerando que os Rolling Stones venderam 180 milhões no mundo inteiro e o Pink Floyd, 200 milhões.

O aniversário não vai passar em branco. Para marcar a ocasião, ele escolheu celebrar com um show em sua cidade natal, Cachoeiro de Itapemirim, neste domingo.

Mesmo aos 85, o Rei mantém agenda cheia. Ele já se apresentou quatro vezes no México neste ano e tem pelo menos quatro datas marcadas nos Estados Unidos no final do próximo mês, em Nova York, Boston, Miami e Orlando.

No meio disso, porém, ele cantará na Praia Grande, em São Paulo, no dia 25 deste mês, e em São Luís, no Maranhão, em 9 de maio, celebrando o Dia das Mães.

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Ainda há ingressos disponíveis para este domingo, mas, segundo a imprensa local, o difícil é conseguir vaga em hotéis na região, cuja rede já ultrapassou 90% de ocupação.