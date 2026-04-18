Morre premiada atriz francesa que fez quase 80 filmes; Macron lamenta

A atriz francesa Nathalie Baye, vencedora de quatro prêmios César, morreu aos 77 anos, vítima de uma doença degenerativa, informou sua família neste sábado (18/4).

Figura de destaque do cinema francês, Baye atuou em quase 80 filmes. Ela venceu o César de melhor atriz em três anos consecutivos entre, 1981 e 1983.

A atriz morreu na sexta-feira (17/4) à noite, em sua casa em Paris. Ela sofria demência por corpos de Lewy, doença neurodegenerativa que pode perturbar o estado de ânimo, os movimentos e provocar alucinações.

O presidente da França, Emmanuel Macron, prestou homenagem no X e destacou "uma atriz com a qual amamos, sonhamos e crescemos".

A carreira da atriz registrou um ressurgimento tardio com papéis de grande destaque internacional, como o de mãe de Leonardo DiCaprio em "Prenda-me se for capaz" e o de uma aristocrata francesa em "Downton Abbey 2".

Ela recebeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza em 1999 por "Uma relação pornográfica".

Baye teve um relacionamento de cinco anos com o músico Johnny Hallyday, falecido em 2017, com quem teve uma filha, Laura Smet, que também é atriz.

Nascida em 1948 na Normandia, Baye cresceu em uma família boêmia de pintores. Com dificuldades ocasioandas pela dislexia, deixou a escola aos 14 anos e mudou-se para Mônaco para estudar dança.

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Ela ganhou prestígio na década de 1970, quando trabalhou com cineastas autorais como François Truffaut, Maurice Pialat e Claude Sautet, e posteriormente nos anos 1980 com Jean-Luc Godard.