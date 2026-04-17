Netflix registra tombo de ações e perde comandante

As ações da Netflix caíram mais de 9% na quinta-feira (16/4), depois que os resultados trimestrais da gigante do streaming não conseguiram impressionar os investidores e seu cofundador Reed Hastings anunciou a saída da empresa.

Hastings, que ajudou a transformar a revolucionária empresa de aluguel de DVDs pelo correio em um colosso do entretenimento mundial, deixará a Netflix em junho, quando seu mandato como presidente do conselho de administração chega ao fim, para "se concentrar em seu trabalho filantrópico e em outros projetos".

O cofundador e presidente da Netflix havia cedido o controle diário da empresa aos codiretores executivos Greg Peters e Ted Sarandos no início de 2023. A carta sobre os resultados dirigida aos investidores chegou acompanhada da notícia da saída de Hastings.

"A Netflix mudou minha vida de muitas maneiras", escreveu Hastings em uma carta sobre os resultados. "Minha melhor recordação de todos os tempos foi em janeiro de 2016, quando permitimos que praticamente todo o planeta desfrutasse do nosso serviço", afirmou.

A Netflix enfrenta uma concorrência cada vez maior de outros serviços de streaming, bem como de plataformas de vídeos de formato curto como TikTok, que competem pela atenção das pessoas.

A empresa com sede em Los Gatos, Califórnia, obteve receitas trimestrais de US$ 12,25 bilhões (R$ 61,25 bilhões), uma quantia que superou ligeiramente as expectativas.

A queda no preço das ações veio mesmo depois que a Netflix registrou lucro de US$ 5,28 bilhões (R$ 26,4 bilhões), impulsionado por uma comissão recebida pelo cancelamento de um acordo para adquirir a Warner Bros. Discovery.

Durante o trimestre que acaba de concluir, a Netflix não quis melhorar sua oferta de aquisição da Warner Bros., cedendo diante da oferta rival da Paramount Skydance, ao decidir que o acordo já não seria atrativo financeiramente.

A Netflix recebeu uma taxa de rescisão de US$ 2,8 bilhões (R$ 14 bilhões) relacionada ao acordo cancelado, segundo o relatório de resultados.

O fato de a Netflix não seguir adiante com o acordo provavelmente fará com que o lendário estúdio de Hollywood Warner Bros. – e um grupo de propriedades televisivas que inclui a CNN – caia nas mãos da Paramount, remodelando fundamentalmente o cenário midiático dos Estados Unidos.

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O acordo da Paramount para comprar a Warner Bros. Discovery está em fase de aprovação regulatória e por parte dos acionistas.