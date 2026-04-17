'O agente secreto' vence três categorias no Prêmio Platino
Longa de Kleber Mendonça Filho destaca o Brasil na premiação; saiba onde assistir ao filme que foi sucesso de bilheteria nos cinemas nacionais
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O filme “O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi um dos destaques na principal premiação do cinema ibero-americano, o Prêmio Platino. O longa brasileiro conquistou o reconhecimento em três categorias técnicas.
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A produção saiu vitoriosa com os prêmios de:
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Melhor Montagem: para Eduardo Serrano e Mateus Farias;
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Melhor Direção de Arte: para Thales Junqueira;
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Melhor Música Original: para Tomaz Alves Souza e Mateus Alves.
Sucesso de bilheteria no Brasil, “O agente secreto” foi assistido por 2,5 milhões de espectadores nos cinemas e já está disponível nas plataformas de streaming. O longa é uma coprodução internacional liderada pela CinemaScópio.
O projeto conta com a parceria da francesa MK2 Films, da alemã One Two Films e da holandesa Lemming. No mercado nacional, a distribuição é da Vitrine Filmes, com patrocínio da Petrobras.
Sinopse
A trama se passa no Brasil, em 1977. Marcelo, um especialista em tecnologia na casa dos quarenta anos, retorna ao Recife para fugir de um passado misterioso. Ele busca paz, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que imaginava.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.