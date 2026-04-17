'O agente secreto' vence três categorias no Prêmio Platino

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O filme “O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi um dos destaques na principal premiação do cinema ibero-americano, o Prêmio Platino. O longa brasileiro conquistou o reconhecimento em três categorias técnicas.

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A produção saiu vitoriosa com os prêmios de:

Melhor Montagem: para Eduardo Serrano e Mateus Farias;

Melhor Direção de Arte: para Thales Junqueira;

Melhor Música Original: para Tomaz Alves Souza e Mateus Alves.

Sucesso de bilheteria no Brasil, “O agente secreto” foi assistido por 2,5 milhões de espectadores nos cinemas e já está disponível nas plataformas de streaming. O longa é uma coprodução internacional liderada pela CinemaScópio.

O projeto conta com a parceria da francesa MK2 Films, da alemã One Two Films e da holandesa Lemming. No mercado nacional, a distribuição é da Vitrine Filmes, com patrocínio da Petrobras.

Sinopse

A trama se passa no Brasil, em 1977. Marcelo, um especialista em tecnologia na casa dos quarenta anos, retorna ao Recife para fugir de um passado misterioso. Ele busca paz, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que imaginava.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.