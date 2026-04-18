Natalie Portman anuncia gravidez aos 44 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos 44 anos, a atriz Natalie Portman anunciou que está grávida do terceiro filho – o primeiro com seu atual marido, o produtor musical francês Tanguy Destable, 45. "Estou muito grata", disse ela à revista Harper's Bazaar. "Sei que é um privilégio e um milagre."

Filha de um médico especialista em fertilidade, ela afirmou ser consciente dos desafios de quem está tentando uma gestação. "Cresci ouvindo sobre como é difícil engravidar", contou. "Sei o quanto tenho sorte. Tenho muita consciência disso e sou muito grata. Tenho profunda apreciação e gratidão."

Por isso, ela disse querer ser cuidadosa com a forma como tornou o assunto público. "Tem tantas pessoas que amo e que passaram por momentos tão difíceis com isso que quero ser respeitosa em relação a isso também", afirmou. "É algo tão bonito e alegre, mas também não é fácil."

Portman já é mãe de Aleph, 14, e Amalia, 9, ambos do casamento com o coreógrafo Benjamin Millepied, 48. Porém, avaliou que desta vez o sentimento é diferente. "Existe uma gratidão que, quando você é jovem, não necessariamente compreende", comparou.

"E há uma calma e um autoconhecimento: com quem quero passar meu tempo, que tipo de energia quero ao meu redor, o que torna a experiência tão bonita a cada dia", prosseguiu. "Sabendo que provavelmente é a última vez, valorizo cada momento."

Do ponto de vista físico, a atriz contou estar se sentindo muito bem e estar praticando natação e Gyrotronic (método de exercícios funcional e holístico que combina princípios de ioga, dança, natação e tai chi).

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"Tenho mais energia do que imaginei que teria", disse. Também não teve, de momento, desejos estranhos, apenas frutas como abacaxi e melão.