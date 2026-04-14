Como a alimentação durante a gravidez impacta na saúde da mãe e do bebê

A alimentação adequada durante a gravidez, ao mesmo tempo, previne doenças e promove saúde para a mãe e o bebê. Porém, no Brasil, muitas gestantes podem estar em risco. Isso ocorre porque, segundo uma pesquisa conduzida pela Universidade de São Paulo (USP), 32,1% da dieta de gestantes brasileiras é formada por alimentos ultraprocessados.

“Durante a gravidez, ingerir alimentos ultraprocessados, como macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote, biscoitos recheados, embutidos e refeições prontas congeladas, aumenta o risco de diabetes na mãe, prejudica o desenvolvimento do bebê e pode fazer com que a criança nasça com baixo peso ou deficiência de ferro e ácido fólico”, diz a profissional da área de obstetrícia no AmorSaúde, Tamara Cuetara.

De acordo com a médica, a recomendação para grávidas é recorrer a uma dieta que inclua proteínas, frutas e legumes. “Não existe regra que se aplique a todas as gestantes, mas a dieta natural, sem excesso de frituras e alimentos processados, é uma recomendação geral”.



Alimentação saudável na gravidez

A dieta na gravidez deve contar com os mesmos alimentos já comumente consumidos no dia a dia da mulher, mas com um cuidado especial e preferência por ingredientes naturais e não industrializados.



“Recomendamos o consumo diário de feijão e arroz durante a gestação. A combinação desses dois alimentos é essencial para o aporte de proteínas e ferro e pode evitar a anemia na gravidez”, diz Tamara.

Além disso, a profissional explica que grávidas devem evitar o excesso de sal, uma vez que podem desenvolver pré-eclâmpsia, caracterizada pela elevação da pressão arterial durante a gestação. “O ideal é fazer pouco uso de óleo, gordura e sal, que devem ser usados em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar”.

A médica também aconselha que as gestantes “comam em horários regulares, com calma, sem televisão ou celular e, de preferência, na companhia de amigos ou familiares”, para se sentirem mais confortáveis, acolhidas e para que possam desfrutar do momento da alimentação.

Tamara lista com que frequência as gestantes devem consumir diferentes tipos de alimentos e explica os benefícios de cada um deles:



- Arroz e feijão: devem ser consumidos diariamente e acompanhados de uma carne ou outra fonte de proteína, para evitar anemia ou baixo peso no recém-nascido

- Legumes e verduras: recomendado no almoço e jantar. São alimentos que ajudam no desenvolvimento do bebê

- Frutas: o consumo deve ocorrer pelo menos três vezes por dia. As frutas fortalecem o sistema imunológico e garantem saúde ao bebê

- Hidratação: beber pelo menos dois litros de água por dia, uma vez que a água ajuda o metabolismo da mãe a trabalhar de forma adequada e limpa as toxinas



O que evitar durante a gestação

Tamara avisa que o consumo de doces deve ser reduzido na gestação. “Durante a gravidez, a glicose naturalmente aumenta no sangue. Por isso, consumir doces e bebidas açucaradas, como refrigerantes, sucos de caixinha ou em pó, pode aumentar o risco de diabetes gestacional”, explica.

A diabetes gestacional, citada pela médica, traz riscos à saúde das mães e aumenta as chances de cesárea. Além disso, para os bebês, essa enfermidade pode causar o nascimento com peso elevado e aumentar a probabilidade de desenvolver diabetes na vida adulta.

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A médica também recomenda que a gestante ou sua rede de apoio cozinhem e lavem bem os ingredientes usados para evitar riscos ao bebê. “Carnes mal passadas, pratos com peixe cru ou ovo cru e frutas ou vegetais mal higienizados podem gerar infecções alimentares, como toxoplasmose, listeriose e salmonelose. Essas enfermidades podem, até mesmo, causar aborto espontâneo e morte do bebê”, ressalta.