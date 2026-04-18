Paul McCartney confirma dueto com Ringo Starr em novo álbum

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paul McCartney divulgou novos detalhes de seu próximo álbum, "The Boys of Dungeon Lane", que será lançado em 29 de maio e marca seu retorno após seis anos sem discos inéditos. Um dos destaques do projeto é a faixa "Home to Us", que traz um dueto com o também ex-Beatle Ringo Starr.

A parceria com Starr estava, até então, rodeada de rumores, já que a expectativa era que o ex-Beatle atuasse na bateria. Porém, durante evento fechado com os fãs, McCartney confirmou que Starr divide os vocais na canção, segundo a revista Variety.

"É um dueto", disse McCartney sem rodeios. "Foi muito bom, porque nunca tínhamos feito isso. O Ringo nunca tinha feito um dueto com um dos Beatles , sabe? Então, aqui está. Conseguimos."

As informações foram reveladas em um evento exclusivo realizado nesta quinta-feira (16/4), no estúdio do produtor Andrew Watt, em Los Angeles. Na ocasião, entre 30 e 40 fãs foram convidados a ouvir o álbum completo.

Durante o encontro, McCartney também comentou os aspectos musicais e as inspirações por trás das letras das 14 faixas do disco, antecipando o clima e as referências do novo trabalho.

Uma nova biografia de Yoko Ono, escrita pelo jornalista estadunidense David Sheff, propõe uma reinterpretação da trajetória da artista japonesa, desafiando a visão tradicional que a retrata como a responsável pela separação dos Beatles. Divulgação O livro “Yoko: Uma Biografia”, lançado no Brasil dia 9 de setembro de 2025 pela Editora Sextante, destaca a trajetória da japonesa como pioneira na arte conceitual e feminista, além de enfocar o preconceito que enfrentou ao longo de sua carreira. BENJAMIN ANAYA /Wikimédia Commons “Ela ainda é vista como a megera que separou os Beatles e roubou Lennon de nós. Mas o fato é que a maioria das pessoas não conhece realmente sua história”, declarou Sheff em entrevista à revista Veja. Reprodução do Facebook A obra também revela detalhes íntimos sobre a vida pessoal da artista, incluindo sua reação ao receber a notícia da morte de John Lennon. Segundo o relato de Sheff, ela estava em casa quando recebeu a visita de um médico que lhe informou sobre o assassinato do marido Eric Koch /Wikimédia Commons Inicialmente, ela reagiu com incredulidade, dizendo: “Isso não é verdade. Você está mentindo, não pode ser, eu não acredito”. Somente quando uma enfermeira lhe entregou o anel de casamento, ela compreendeu a tragédia que havia ocorrido. Reprodução do Instagram @yokoono O assassinato de Lennon, ocorrido em 8 de dezembro de 1980, abalou profundamente Yoko e teve um impacto significativo em seu filho, Sean Lennon, que na época tinha apenas cinco anos. Reprodução do Instagram @yokoono Esta biografia se soma a outros esforços recentes para resgatar a imagem de Yoko Ono e valorizar seu legado artístico. Alexander Wladimirowitsch Pljuschtschew /Wikimédia Commons Aos 92 anos, ela vive de forma reclusa em uma fazenda no norte do estado de Nova York, mas sua obra continua a ser celebrada mundialmente, como evidenciado pela retrospectiva realizada na Tate Modern em Londres em 2024. Reprodução do Instagram @yokoono Yoko Ono nasceu em Tóquio, capital do Japão, no dia 18 de fevereiro de 1933. Ela é uma artista multimídia, cantora, compositora e ativista pela paz. Reprodução do Instagram @yokoono Filha de uma pianista clássica e de um banqueiro, sua infância foi marcada pelos desafios da Segunda Guerra Mundial e pelas transformações sociais no Japão. Reprodução do Instagram @yokoono Após o conflito, sua família se mudou para os Estados Unidos, onde Yoko estudou filosofia, música e literatura no Sarah Lawrence College, em Nova York, iniciando sua trajetória artística em um ambiente cosmopolita e intelectual. Reprodução do Instagram @yokoono Nos anos 1950 e 1960, Yoko integrou o movimento vanguardista Fluxus, tornando-se referência na arte conceitual e performática. Reprodução do Instagram @yokoono Entre suas obras mais conhecidas está a performance “Cut Piece”, de 1964, em que o público era convidado a cortar pedaços de sua roupa enquanto ela permanecia imóvel, provocando reflexões sobre vulnerabilidade, poder e a presença da mulher na arte. Reprodução do Instagram @yokoono A relação de Yoko Ono com John Lennon começou em 1966 e foi um marco tanto na vida pessoal quanto na carreira de ambos. O casal se conheceu em uma exposição de arte da japonesa em Londres, e o músico rapidamente se interessou por sua abordagem em relação à arte e à vida. Reprodução do Instagram @yokoono A partir desse encontro, iniciou-se uma colaboração artística que viria a ter impacto profundo na música e na cultura popular. Em 1969, Yoko e Lennon se casaram e formaram a Plastic Ono Band, grupo que se tornaria o veículo de suas experiências musicais e políticas. Reprodução do Instagram @yokoono A presença de Yoko ao lado de Lennon foi frequentemente apontada como fator de tensão nos Beatles, principalmente durante o período de gravação dos álbuns “Let it Be” e “Abbey Road” e do fim da banda. Reprodução do Instagram @yokoono Ela participava ativamente das sessões de estúdio, o que gerou críticas de outros integrantes e alimentou a narrativa de que teria sido responsável pela separação do grupo. - Reprodução do Instagram @yokoono O casal tornou-se conhecido internacionalmente pelo ativismo pela paz, realizando eventos icônicos como o “Bed-In for Peace” em Amsterdã e em Montreal, em 1969. Durante essas ações, Yoko e Lennon utilizavam sua visibilidade para protestar contra guerras e promover mensagens de amor e não violência, criando uma imagem pública que unia música, arte e engajamento social. Reprodução do Instagram @yokoono Após o assassinato de John Lennon em 1980, Yoko Ono enfrentou o luto e a pressão da opinião pública, mantendo-se fiel à preservação do legado do ex-marido. Reprodução do Instagram @yokoono Ela continuou a produzir música, lançando álbuns como “Milk and Honey”, de 1984, que trazia gravações feitas por Lennon antes de sua morte, e realizou diversas exposições de arte ao redor do mundo. Reprodução do Instagram @yokoono Ao longo de sua trajetória, Yoko também se engajou em causas humanitárias e feministas, consolidando sua reputação como artista de vanguarda e defensora da paz mundial. Reprodução do Instagram @yokoono Voltar Próximo

Uma das novidades é que o novo álbum não soa como uma produção caseira na tradição de "McCartney", "McCartney II" ou "McCartney III" --embora o cantor tenha tocado a maioria dos instrumentos. "The Boys of Dungeon Lane" trata-se de uma produção completa de álbum de rock com alguns toques de Beatles, mas sem se prender demais ao passado.

Tanto McCartney quanto Watt fizeram questão de mencionar que eles mesmos mixaram o álbum, assim como ocorria nos tempos dos Beatles, quando a banda participava da mixagem após a conclusão de cada faixa, em vez de terceirizar.

O primeiro single do novo álbum foi lançado em março. A faixa "Days We Left Behind", acústica e de pegada nostálgico, recorda a juventude do cantor em Liverpool, citando "bares esfumaçados e guitarras baratas", entre outras memórias, na letra.

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"Days We Left Behind" foi lançada com um vídeo contendo a letra da canção e imagens antigas em preto e branco. Entre elas, há um registro de McCartney com John Lennon, seu amigo e antigo companheiro nos Beatles.