Musical sobre Tom Jobim chega a Belo Horizonte 

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Mais completo e inspirado compositor que o Brasil já viu surgir, Antônio Carlos Brasileiro de Oliveira Jobim (1927-1994) merece todas as loas. Um elenco com 28 artistas, 19 atores e nove músicos, celebra a trajetória e a música do maestro em “Tom Jobim Musical”. A montagem chega a Belo Horizonte na próxima sexta-feira (24/4), para quatro apresentações no Sesc Palladium.



“É uma equipe de 60 pessoas viajando, uma estrutura impressionante. São quatro caminhões para levar o cenário”, comenta o ator Leopoldo Pacheco. Criado por Nelson Motta e Pedro Brício, com direção de João Fonseca (que assinou os musicais dedicados a Tim Maia, Cazuza e Cássia Eller), o espetáculo percorre toda a carreira de Jobim, dos 16 anos até o fim da vida.

Com a missão de encarnar Vinicius de Moraes (1913-1980), Pacheco atua como um narrador. Já Elton Towersey, ator de 31 anos, assume o papel de Tom Jobim. Pela primeira vez como protagonista, mas já experiente nos palcos (começou aos 13 atuando em “A noviça rebelde”), ele fica em cena praticamente o tempo inteiro.

“O Tom vai envelhecendo e eu vou trocando os cabelos. As trocas são rápidas. Já no final da vida dele, por exemplo, quando ele usa o chapéu Panamá, eu tenho uma troca na coxia de um minuto”, conta Towersey. A troca é realizada com a ajuda de cinco profissionais, enquanto Pacheco, em cena, segura o público.

Repertório



São dezenas de músicas, algumas com apenas um trecho, para acompanhar uma história que começa no Rio de Janeiro e segue para os Estados Unidos, diante da explosão internacional da bossa nova na década de 1960.

“Um dos grandes problemas de escrever um musical sobre Tom Jobim é a qualidade das músicas. Como conseguir incluir umas 25 músicas em umas duas horas e meia de espetáculo sem deixar de fora canções belíssimas? Sempre vão faltar várias que não poderiam faltar, que vão reclamar, com razão, mas exigiriam um espetáculo de quatro ou cinco horas”, escreveu Nelson Motta em sua coluna em “O Globo”.

Além da parceria com Vinicius, a montagem também é muito centrada na relação com João Gilberto (1931-2019). Visto em BH no final de 2025 como Herbert Vianna em “Vital – O musical dos Paralamas”, o ator Rodrigo Salva assumiu recentemente o papel de João Gilberto.

“Tom Jobim Musical” estreou em outubro de 2024 no Rio de Janeiro, já foi visto por mais de 135 mil pessoas. Agora em turnê nacional, com escala em oito capitais, a montagem segue até junho.

Elenco



Outros nomes celebrados na montagem são Elis Regina, Jair Rodrigues, Frank Sinatra, Elza Soares e Dolores Duran. Como um espetáculo longevo, houve mudanças de elenco. Pacheco, por exemplo, entrou para o musical há um ano, em substituição a Otávio Müller. Enquanto se preparava para interpretar Pôncio Pilatos na tradicional montagem da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém (PE), estudou Vinicius a fundo.

“Musical tem uma questão técnica, a colocação em cena, mas já dirigi ‘Tick, tick...boom!’ e produzi ‘Rent’. Então tenho alguma familiaridade”, conta Pacheco. Em dado momento da vida, sua sogra empresariou Vinicius, Toquinho e Silvio César. “Então tem essa parte da amizade. Mas além disso, acho que a bossa faz parte do RG de qualquer brasileiro.”



Até interpretar Vinicius, Pacheco só tinha tido uma única experiência de palco com musicais: vive o Coronel Parker, empresário de Elvis Presley, em montagem dedicada ao Rei do Rock.

Elton Towersey, por seu lado, conseguiu o papel de Jobim após uma série de audições. Fundamental foi a experiência do ator com música. “Minha educação musical se deu através do meu pai. Teve uma etapa em que ele me desafiou a tocar um compositor mais elaborado”, conta ele.

O dia 25 de janeiro é uma data marcante para a música brasileira. Afinal, em 1927, nascia Tom Jobim. Pianista, cantor e compositor que levou o nome do país para o mundo. Veja dados sobre a vida e obra de um dos maiores expoentes da Bossa Nova. Reprodução de Instagram Jobim internacionalizou a Bossa Nova e, com a ajuda de importantes artistas estadunidenses, a ligou ao jazz nos anos 1960 para criar uma nova sonoridade, de sucesso popular. 25 de janeiro é também o Dia Nacional desse gênero musical. Domínio público Desse modo, suas canções foram executadas por muitos cantores e instrumentistas internacionais desde o início da década de 1960. Ele também ganhou diversos prêmios importantes e popularizou o single “Garota de Ipanema”. Arquivo Nacional domínio público Nascido na rua Conde de Bonfim, na Tijuca, no Rio de Janeiro, Antônio Carlos Jobim era filho de Jorge de Oliveira Jobim, escritor, diplomata, professor e jornalista. Além disso, sua mãe, Nilza Brasileiro de Almeida, era parcialmente descendente de indígenas do Nordeste do Brasil. Arquivo Nacional domínio público Quando Antônio ainda era bebê, seus pais se separaram e sua mãe mudou-se com os filhos (Antônio Carlos e sua irmã Helena Isaura) para Ipanema, bairro litorâneo que o compositor mais tarde celebraria em suas canções. Flavinharn wikimedia commons Com a morte do pai de Jobim, Nilza casou-se com Celso da Frota Pessoa, que incentivou a carreira do enteado. Foi ele quem deu a Antônio seu primeiro piano, despertando o interesse do jovem para a música. Domínio Público As raízes musicais de Jobim foram inspiradas na obra de Pixinguinha, lendário músico e compositor que iniciou a música moderna brasileira na década de 1930. Arquivo nacional do Brasil A mãe de Jobim fundou uma escola onde ele começaria a ter aulas de piano. Foi quando conheceu Joachim Koellreutter, compositor alemão que viveu no Brasil e introduziu no país a composição atonal e dodecafônica. Reprodução Além disso, Jobim também foi influenciado pelos compositores franceses Claude Debussy e Maurice Ravel, e pelos brasileiros Ary Barroso e Heitor Villa-Lobos, que foi descrito como a “influência musical mais importante” . Divulgação Os temas das músicas do artista falavam sobre amor, autodescoberta, traição, alegria e principalmente sobre os pássaros e as maravilhas naturais do Brasil, como a Mata Atlântica, personagens do folclore brasileiro e sua cidade natal, o Rio de Janeiro. flickr - Gerry Zambonini O início de tudo foi na década de 1940, quando passou a tocar piano em bares e casas noturnas do Rio de Janeiro. Na década seguinte, trabalhou como arranjador no Estúdio Continental, onde gravou “Incerteza”, interpretada por Mauricy Moura. Helô Pinheiro, Tom Jobim e Vinicius - Divulgação Jobim ganhou destaque no Brasil quando se associou ao poeta e diplomata Vinicius de Moraes para compor a música da peça “Orfeu da Conceição” (1956). A música mais popular do espetáculo foi “Se Todos Fossem Iguais A Você”, que ganhou adaptação para o cinema. Instagram @helopinheiro1 Quando Moraes esteve em Montevidéu, Uruguai, trabalhando para o Itamaraty, surgiram mais três canções: “A felicidade”, “Frevo” e “O nosso amor”. João Gilberto, em 1958, gravou seu primeiro álbum com “Desafinado” e “Chega de Saudade”, composições de Jobim. Ianfigueiredo/Wikimedia Common O álbum foi um marco para o movimento musical brasileiro que seria conhecido como Bossa Nova. Assim, as harmonias sofisticadas de suas canções chamaram a atenção de músicos de jazz nos Estados Unidos, após sua primeira apresentação no Carnegie Hall, em 1962. Divulgação Na carreira de Jobim, o saxofonista de jazz estadunidense Stan Getz, o cantor brasileiro João Gilberto, e a então esposa de Gilberto, Astrud Gilberto foram importantes. Ainda mais nos álbuns Getz/Gilberto (1963) e Getz/Gilberto Vol. 2 (1964). Divulgação Jobim escreveu muitas das canções do disco que se tornou um dos álbuns de jazz mais vendidos de todos os tempos, e transformou Astrud Gilberto, que cantou em “Garota de Ipanema” e “Corcovado”, em uma sensação internacional. Reprodução/Instagram Nesse sentido, Getz/Gilberto ganhou o Prêmio Grammy de Álbum do Ano, de Melhor Instrumental de Jazz e o Melhor Produzido, Já a música “Garota de Ipanema” ganhou o prêmio Grammy de Gravação do Ano, sendo gravada por mais de 240 vezes por outros artistas. Reprodução/Instagram Na sequência, outra música do artista que encantou o mundo foi “Águas de Março”, na voz da brilhante Elis Regina. Eles se conheceram em 1974 na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, e se uniram para criar o álbum “Elis e Tom”. Reprodução Twitter Jobim casou-se com Thereza Otero Hermanny em 15 de outubro de 1949 e teve dois filhos. O arquiteto e músico Paulo Jobim e a pintora Elizabeth “Beth” Jobim. Seu segundo casamento foi em 1986, com Ana Beatriz Lontra, com quem teve João Francisco e Maria Luiza. Reprodução/Instagram Daniel, filho de Paulo, seguiu o avô para se tornar pianista e compositor e cantou “Garota de Ipanema” durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Reprodução/Instagram Tom Jobim foi homenageado pela Estação Primeira de Mangueira em 1992 com o enredo “Se Todos Fossem Iguais a Você” O artista esteve no desfile, que resultou na 6ª colocação no Grupo Especial do carnaval carioca. Cezar Loureiro/Wikimédia Commons Em 1994, após terminar seu álbum “Antônio Brasileiro”, Jobim queixou-se de problemas urinários e foi submetido a uma operação em Nova York. Durante a recuperação, teve uma parada cardíaca causada por uma embolia pulmonar e morreu aos 67 anos. Andrevruas wikimedsia commons Seu corpo foi sepultado no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, e é considerado como um dos compositores mais importantes do século XX. Ella Fitzgerald e Frank Sinatra destacaram as músicas do artista. Eduardo Simioni - wikimedia commons Voltar Próximo



O autor era Tom Jobim, que Towersey, ainda garoto, teve que “tirar” sozinho. A primeira canção que tocou foi o standard “Garota de Ipanema”. Towersey costuma compor para teatro musical. No espetáculo, além do piano, ele tem que dedilhar o violão.

Para a caracterização do Poetinha, Pacheco passa por 40 minutos de preparação antes de casa sessão. “É muito legal, e realmente fico parecido com o Vinicius. Como tenho que ficar careca, em cima da minha cabeça é colocada uma peruca”, comenta ele, que acha que o trabalho de um musical brasileiro é muito diferente das versões estrangeiras, justamente pela língua.

“Quando você faz teatro fora do país, em outra língua, é difícil você alcançar a alma das palavras. Numa história brasileira, a alma está construída dentro da gente, então a aproximação é muito grande.”

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“TOM JOBIM MUSICAL”

No Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro), sexta (24/4), às 20h; sábado (25/4), às 16h e às 20h; e domingo (26/4), às 17h. Ingressos: R$ 50 a R$ 220 (valores referentes à inteira). À venda na bilheteria e no Sympla. Duração: 2h15 (15 min de intervalo).