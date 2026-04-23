Emicida faz campanha pró-leitura antes de show em Belo Horizonte
A Associação Cultural Família de Rua foi escolhida pelo rapper para receber as bibliotecas livres, que fazem parte da 'Emicida Racional MCMV Tour'
Mais lidas
compartilheSIGA NO
Emicida chega a Belo Horizonte com sua nova turnê e uma ideia muito legal. Quinze dias antes do show, marcado para5 de setembro, serão instaladas caixas temáticas em pontos estratégicos da cidade, que vão operar como bibliotecas livres.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A Associação Cultural Família de Rua, a parceira escolhida pelo rapper, vai oferecer dois livros escritos por ele: “Amoras” e“Foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas”, além de “Sobrevivendo no inferno”, do Racionais MCs; “A vida não é útil”, de Ailton Krenak; e “Preconceito linguístico”, de Marcos Bagno. Quem passar pela caixa poderá pegar um exemplar e, se quiser, deixar livros para estimular o hábito da leitura. A “Emicida Racional MCMV Tour”, em 5 de setembro, ocorrerá no BeFly Hall.
Leia Mais
EM TIRADENTES
À frente do projeto Porcos Diamantes BBQ, o chef Adriano Pedro participa da edição de 2026 do Caminhos de Fogo, no próximo sábado (25/4), no Santíssimo Resort, em Tiradentes. Vai levar ao festival uma abordagem centrada na defumação, no controle do fogo e na cultura do churrasco artesanal. Com trajetória construída em competições, festivais e colaborações com outros nomes do segmento, Adriano integra vertente consolidada do barbecue no Brasil. Também faz parte do coletivo responsável pela Casa Hakum, em São Paulo, espaço dedicado a experiências gastronômicas que exploram diferentes linguagens do fogo.
O chef vai apresentar ao público o tri-tip defumado, corte bovino magro que passa por processo de cocção lenta e indireta com fumaça, a técnica central no barbecue. O preparo será servido com chilli beans, compondo proposta que destaca intensidade de sabor e precisão no ponto da carne.
MARISCOS E CAMARÕES
Participando pela primeira vez do Caminhos de Fogo, o chef Rafael Gomes promete um diferencial ao levar à brasa proposta centrada em frutos do mar. Com trajetória ligada à cozinha autoral contemporânea, repertório internacional e presença recorrente em realities gastronômicos, Rafael é o nome por trás do Itacoa, projeto que carrega referências de seu território de origem, Itacoatiara, no Rio de Janeiro.
Reconhecido por guias e premiações recentes, o chef constrói uma cozinha com ingredientes frescos e técnicas contemporâneas, explorando diferentes possibilidades de preparo. Em Tiradentes, apresentará estação dedicada à brasa com conchas, mariscos e camarões, em parceria com a Frescatto.
DE GRAÇA
Em maio, o Grupo Maria Cutia de Teatro abre as comemorações de seus 20 anos, com apresentações gratuitas no Parque Municipal de BH. Na programação, “Mundos” (1º/5), “Aquarela” (2/5) e “Na roda” (3/5).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
O novo espetáculo do Grupo Corpo, “Piracema”, terá duas sessões, terça e quarta-feira, às 15h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas destinadas a crianças e adolescentes de escolas de Belo Horizonte. Após a apresentação, haverá bate-papo entre plateia e bailarinos.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.