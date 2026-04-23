Emicida faz campanha pró-leitura antes de show em Belo Horizonte

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Emicida chega a Belo Horizonte com sua nova turnê e uma ideia muito legal. Quinze dias antes do show, marcado para5 de setembro, serão instaladas caixas temáticas em pontos estratégicos da cidade, que vão operar como bibliotecas livres.



A Associação Cultural Família de Rua, a parceira escolhida pelo rapper, vai oferecer dois livros escritos por ele: “Amoras” e“Foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas”, além de “Sobrevivendo no inferno”, do Racionais MCs; “A vida não é útil”, de Ailton Krenak; e “Preconceito linguístico”, de Marcos Bagno. Quem passar pela caixa poderá pegar um exemplar e, se quiser, deixar livros para estimular o hábito da leitura. A “Emicida Racional MCMV Tour”, em 5 de setembro, ocorrerá no BeFly Hall.

EM TIRADENTES

À frente do projeto Porcos Diamantes BBQ, o chef Adriano Pedro participa da edição de 2026 do Caminhos de Fogo, no próximo sábado (25/4), no Santíssimo Resort, em Tiradentes. Vai levar ao festival uma abordagem centrada na defumação, no controle do fogo e na cultura do churrasco artesanal. Com trajetória construída em competições, festivais e colaborações com outros nomes do segmento, Adriano integra vertente consolidada do barbecue no Brasil. Também faz parte do coletivo responsável pela Casa Hakum, em São Paulo, espaço dedicado a experiências gastronômicas que exploram diferentes linguagens do fogo.

O chef vai apresentar ao público o tri-tip defumado, corte bovino magro que passa por processo de cocção lenta e indireta com fumaça, a técnica central no barbecue. O preparo será servido com chilli beans, compondo proposta que destaca intensidade de sabor e precisão no ponto da carne.

Rafa Gomes estreia no Caminhos do Fogo Agência Caminhos/Divulgação

MARISCOS E CAMARÕES

Participando pela primeira vez do Caminhos de Fogo, o chef Rafael Gomes promete um diferencial ao levar à brasa proposta centrada em frutos do mar. Com trajetória ligada à cozinha autoral contemporânea, repertório internacional e presença recorrente em realities gastronômicos, Rafael é o nome por trás do Itacoa, projeto que carrega referências de seu território de origem, Itacoatiara, no Rio de Janeiro.

Reconhecido por guias e premiações recentes, o chef constrói uma cozinha com ingredientes frescos e técnicas contemporâneas, explorando diferentes possibilidades de preparo. Em Tiradentes, apresentará estação dedicada à brasa com conchas, mariscos e camarões, em parceria com a Frescatto.

DE GRAÇA

Em maio, o Grupo Maria Cutia de Teatro abre as comemorações de seus 20 anos, com apresentações gratuitas no Parque Municipal de BH. Na programação, “Mundos” (1º/5), “Aquarela” (2/5) e “Na roda” (3/5).

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CRIANÇAS E ADOLESCENTES

O novo espetáculo do Grupo Corpo, “Piracema”, terá duas sessões, terça e quarta-feira, às 15h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas destinadas a crianças e adolescentes de escolas de Belo Horizonte. Após a apresentação, haverá bate-papo entre plateia e bailarinos.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.