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Nikolas vota a favor do fim da escala 6x1: ‘Também sei jogar o jogo’

Deputado sorriu ao dizer que medida vai causar crise no país: "Esse dia vai ser maravilhoso"

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
27/05/2026 23:15

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Um vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) passou das 230 milhões de visualizações e pode ter sido decisivo para o governo federal rever a decisão de aumentar a fiscalização de movimentações pelo Pix.
Nikolas Ferreira é o deputado federal mais votado da história de Minas Gerais crédito: Reprodução/Instagram

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) votou a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019, que prevê o fim da escala 6x1, nesta quarta-feira (27/5). Entretanto, previu que a medida vai causar crise no país.

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“Quer jogar o jogo, eu sei jogar o jogo também. Vão falar o que agora? Que a gente é contra o trabalhador? Não!”, disse o parlamentar. A PEC é de autoria dos deputados Reginaldo Lopes (PT-MG), Erika Hilton (Psol-SP) e Daiana Santos (PCdoB-RS) e é apoiada pelo governo Lula (PT).

PL a favor do fim da 6x1

O PL decidiu evitar o constrangimento e votar a favor do fim da proposta que institui a escala 5x2. “Se nós não aprovarmos 6×1 o Lula ganha a eleição. (...) Nós temos que chegar ao poder e votar nas propostas que têm a maioria da população a favor”, disse Valdemar Costa Neto, presidente nacional da legenda, à Jovem Pan, na segunda-feira (25).

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Agora, a argumentação é de que a medida vai prejudicar economicamente o país, e a oposição vai poder dizer que estava certa no futuro. O discurso foi reforçado pelo apoio do PL à escala 4x3 a partir dessa terça-feira (26).

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Nikolas explicou: “Quanto tiver demissão em massa, quando aumentar o preço dos produtos, quando o empreendedor não conseguir mais e tiver que demitir a pessoa para contratar outro, aí esse dia vai ser maravilhoso. Porque vocês queriam colocar algo e fugir da consequência, mas não. Quando acontecer, eu estarei pronto para falar: quem é o responsável por isso são vocês, que querem enganar as pessoas”.

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