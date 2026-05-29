Pacheco descarta disputar governo de Minas

O senador Rodrigo Pacheco (PSD) anunciou que não será candidato ao Executivo mineiro. Seu nome era defendido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca um palanque no estado para sua candidatura à reeleição.

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (29/5), o senador afirmou que manteve uma decisão anterior de não ser candidato ao Executivo mineiro. Pacheco contou que a decisão não é uma novidade e que ele não está desistindo de uma candidatura.

“Eu havia decidido não ser candidato, ele (Lula) havia feito um pedido a mim, que refletisse a respeito disso, eu refleti ao longo desse tempo e mantive a minha decisão que já havia sido antes tomada”, afirmou.

No início do mês, o senador havia fixado o prazo até o final de maio para decidir se iria ou não concorrer à vaga de governador do estado de Minas Gerais. Apesar de aparecer em pesquisas eleitorais, ele ainda não havia sinalizado a participação efetiva na corrida eleitoral. Pacheco teria até o início de agosto para a tomada da decisão, que marca o prazo máximo para registro das chapas.

Pesquisa do instituto Doxa, divulgada em 8 de maio, mostra que Pacheco alcançava o quarto lugar em intenções de voto (6%). Conforme o levantamento, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) liderava com 28% das intenções. O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) aparece em segundo, com 21%, seguido do atual governador de Minas, Mateus Simões (PSD), com 7%.

Pacheco argumentou que o ano de 2026 é seu último ano na vida política. O senador do PSD comentou sobre seus 12 anos de vida pública, que contaram com mandatos de deputado federal e senador, além de cargos de relevância como a Presidência do Senado e Presidência do Congresso Nacional por quatro anos, e falou em “fechamento de ciclos”.

“Tenho uma vida plenamente realizada e é sempre o momento de a gente avaliar ciclos, e há um fechamento de ciclo na política que eu decidi fazer, com o sentimento de dever cumprido, com muitas realizações feitas e com o coração muito tranquilo em relação a essa decisão”, afirmou.

Uma vaga em tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal (STF), e no Tribunal de Contas da União (TCU) também não está no horizonte do senador. Sobre o TCU, ele afirmou que seria uma oportunidade “honrosa”, mas não é algo que cogita atualmente.

A jornalistas, Pacheco afirmou que “não tem nenhuma expectativa ou perspectiva de ingresso”. “Se isso foi cogitado em algum momento, isso foi bem resolvido, é uma página virada e não tenho nenhuma expectativa nesse sentido”, garantiu.

O senador ainda afirmou que sua relação com o presidente Lula “é muito boa”. Ele defendeu que mantém uma boa convivência com o chefe do Estado e que acredita que a decisão será respeitada pelo presidente.

“Nós nos gostamos, temos apreço um pelo outro, tivemos uma convivência muito sadia”, afirmou Pacheco. O senador também avaliou que sua condução na presidência do Senado permitiu a manutenção da democracia, do Estado de Direito e do resultado das eleições.

Ele lembrou que deu posse a Lula como presidente do Congresso Nacional e disse que, durante os dois anos em que os dois estiveram à frente do Senado e da Presidência da República, pautas consideradas de interesse do país avançaram em um ambiente de “muito boa convivência”.

Pacheco ainda citou a aprovação, no Senado, das indicações de Cristiano Zanin e Flávio Dino ao Supremo, além de propostas da área econômica encaminhadas pelo então ministro Fernando Haddad. “Nós tivemos uma relação muito sadia, muito institucional e eu tenho muito apreço por ele (Lula)”, declarou.

Impasses na pré-candidatura

Com o impasse sobre a definição do cenário em Minas Gerais, o PT passou a discutir alternativas para a disputa no estado. Entre os nomes cogitados está Kalil, que ainda mantém capital político após comandar a capital mineira entre 2017 e 2022. A relação de Kalil com o campo lulista, no entanto, é vista com cautela por aliados do presidente Lula, principalmente pelas divergências em torno da composição de uma eventual chapa para 2026.

Na última semana, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, já havia afirmado que Pacheco não seria candidato ao Executivo mineiro. Em entrevista ao Warren Investimentos, ele contou sobre a decisão de Pacheco e afirmou que o partido está mantendo diálogo com lideranças em Minas para a construção de uma candidatura forte para a reeleição de Lula no estado.

Há cerca de dois meses, o nome de Pacheco foi descartado pela federação entre os partidos União Brasil e Progressistas, que contam com a pré-candidatura de Mateus Simões na chapa eleitoral. Em conversa com o Estado de Minas, ainda em março, Simões afirmou que os partidos nunca consideraram Pacheco na disputa eleitoral.

Segundo ele, havia apenas especulações sobre a participação do senador nas eleições de outubro, mas que não era um “caminho viável”. O nome era pautado pela filiação de Pacheco, que esteve no PSD até 31 de março. Em 1º de abril, ele migrou ao PSB.

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A ideia era compartilhada pelo deputado federal Dimas Fabiano (PP-MG), que afirmou acreditar que os boatos de entrada de Pacheco em um dos partidos da Federação foram uma tentativa de atrapalhar o elo.