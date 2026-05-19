Pacheco aguarda reunião com Lula para dar resposta sobre candidatura em MG

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O senador Rodrigo Pacheco (PSB) ainda aguarda uma última reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para definir se disputará ou não o governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. A sinalização ocorre após o presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmar nesta terça-feira (19/5), em entrevista ao Warren Investimentos, que o parlamentar não será candidato ao Palácio Tiradentes.

“Em Minas Gerais, nós estávamos trabalhando com a candidatura do Rodrigo Pacheco. Infelizmente ele optou por não ser candidato. Nós reabrimos o diálogo em Minas Gerais, estamos conversando com várias lideranças em Minas. Eu tenho certeza que nós vamos construir uma candidatura forte, um palanque forte, pro presidente em Minas”, declarou Edinho.

Apesar da fala do dirigente petista, Pacheco ainda não bateu o martelo sobre a disputa e aguarda uma conversa direta com Lula antes de tomar uma decisão definitiva. Procurada pela reportagem, a assessoria do parlamentar informou que ele não comentará o assunto neste momento justamente porque espera a reunião com o presidente, ainda sem data definida.

No início deste mês, Pacheco havia dito que pretendia decidir até o fim de maio se entraria ou não na corrida pelo governo mineiro. “Vou analisar. Acho que até o final deste mês de maio é um bom tempo”, afirmou o senador em Brasília antes de sessão solene no Senado Federal.

O nome de Pacheco vinha sendo tratado pelo Palácio do Planalto como prioridade para estruturar um palanque competitivo de Lula em Minas Gerais, estado considerado estratégico para a disputa presidencial de 2026. A avaliação no entorno do presidente é de que o senador teria potencial para atrair partidos de centro e ampliar a base de apoio do petista no estado.

Enquanto isso, o PT passou a discutir cenários alternativos para a disputa mineira. Um dos nomes que voltou a circular entre aliados de Lula é o do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil, embora sua relação com o campo lulista ainda seja vista com cautela nos bastidores.



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(Com informações de Alessandra Mello)