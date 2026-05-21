Flávio Bolsonaro marca data para primeira visita a Minas na pré-campanha

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) desembarca em Belo Horizonte no início de junho para o primeiro ato em Minas Gerais como pré-candidato à Presidência da República.

Em 2 de junho, Flávio participa do “Grande Encontro do PL Minas”, marcado para as 18h, na capital. O restante da agenda ainda está sendo planejada pela equipe do pré-candidato.

Pré-campanha em crise

O anúncio da visita a Minas chega no momento mais conflituoso da pré-campanha. Flávio estava em crescimento nas pesquisas de intenção de voto e prometia enfrentamento duro ao presidente Lula (PT) na tentativa de reeleição, mas a revelação da relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, estremeceu a pré-candidatura.

Conforme mensagens obtidas pelo site Intercept Brasil, Flávio negociou que o banqueiro investisse R$ 134 milhões no filme “Dark Horse”, biografia de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Pelo menos R$ 61 milhões foram repassados à produção.

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O senador também admitiu que visitou Vorcaro em São Paulo após ele ter sido preso pela primeira vez, no fim de 2025. Flávio, no entanto, nega que houve qualquer ilícito no investimento.

