Lula sobre Flávio: ‘Parecia o mais santo da família Bolsonaro’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a citar o envolvimento do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu principal adversário na disputa pela reeleição, com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Nesta quinta-feira (21/5), o petista discursava em Aracruz, no Espírito Santo, durante um encontro nacional de pontos de cultura, quando falou do opositor.

“Quem imaginava que aquele menino, que parecia ser a pessoa mais santa da família Bolsonaro, estivesse pegando US$ 159 milhões (sic) para fazer um filme do pai?”, disse Lula.

Na semana passada, o "Intercept Brasil" revelou que Flávio negociou com Vorcaro o investimento de R$ 134 milhões no filme “Dark horse”, sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Pelo menos R$ 61 milhões foram pagos pelo banqueiro para a produção.

Lula provoca Flávio

“Lamentavelmente, a cultura política do país é assim: Você tem que passar a ideia de que você é o que você não é”, pontuou o presidente, que especulou mais revelações: “E isso é apenas o que a gente sabe.”

Antes, Lula já tinha cutucado sobre o assunto quando falava de investimentos em cultura: “Nós nunca fomos atrás da lei Daniel Vorcaro para financiar nenhum artista brasileiro.”

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A defesa bolsonarista às acusações de Flávio tem ido no sentido contrário: de dizer que o investimento de Vorcaro é legítimo por ser privado, criticando políticas de investimento público em cultura, como a Lei Rouanet, criada em 1991 e fortalecida nos governos do PT.