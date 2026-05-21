Alcolumbre deixa pedidos de criação de CPMI do Master de escanteio

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ignorou os dois pedidos de instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que envolveria colegiado da Câmara e do Senado, para investigar as fraudes do Banco Master, agora liquidado pelo Banco Central.

Há dois pedidos de abertura de comissões com as assinaturas necessárias na mesa diretora, tanto da base governista quanto da oposição. Conforme prevê o regimento, a abertura desse tipo de comissão deve ser automática na próxima sessão conjunta do Congresso após o requerimento atingir o apoio de 27 senadores e 171 deputados.

Durante abertura da sessão mista no Congresso, nesta quinta-feira (21/5), o presidente afirmou que a leitura dos ofícios será feita “a seu juízo”, ou seja, quando ele quiser. “O regimento do Senado dispõe que requerimentos de leituras de matérias devem ser objeto de despacho da presidência. Portanto, o momento da leitura é um ato discricionário da presidência da mesa do Congresso Nacional”, afirmou o presidente.

Alcolumbre também argumentou que a prioridade da sessão mista é a análise dos vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, que já estava previamente estabelecida, de maneira a não prejudicar os municípios antes do período eleitoral.

Segundo o parlamentar, prefeitos, vereadores e representantes municipais têm procurado o Congresso nos últimos meses para destacar a importância da sessão e da análise dos vetos da LDO. O parlamentar afirmou que 92% dos municípios brasileiros têm menos de 165 mil habitantes e enfrentam dificuldades fiscais e orçamentárias para manter políticas públicas.

Para ele, a votação é essencial para garantir o acesso dessas cidades a recursos federais antes do prazo imposto pela legislação eleitoral, que veta transferências voluntárias nos três meses anteriores às eleições.

A instalação da CPI mista era uma esperança para parlamentares de direita, como o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que avaliou que a investigação parlamentar é necessária para evitar “vazamentos seletivos” das fraudes da instituição financeira, o que, na visão dele, são “usados convenientemente para atingir um lado político em pleno ano eleitoral”.

Ligações do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que é o nome do PL à corrida presidencial, com o ex-dono do Master, Daniel Vorcaro, afetaram a visão do eleitorado sobre o pré-candidato da direita, que perdeu mais de 5 pontos percentuais de intenções de voto, de acordo com pesquisa Atlas/Bloomberg, após divulgação de áudio que comprova acordo milionário para financiamento de filme biográfico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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A instalação, porém, já era vista como uma possibilidade distante, conforme avaliação de parlamentares da direita, esquerda e centro, que alegam que um colegiado não é de interesse parlamentar. No entanto, enquanto a base governista acredita que uma CPMI seria boa para “investigar todos os envolvidos”, a oposição quer reverter o desgaste causado pela divulgação do elo Flávio-Vorcaro.