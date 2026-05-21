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ELEIÇÕES 2026

PL divulga nota após fala de Valdemar Costa Neto sobre Flávio Bolsonaro

Presidente nacional do partido afirma que declaração sobre prazo para crescimento do senador nas pesquisas foi distorcida e nega ter falado em "testar resistência"

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Fernanda Strickland - Correio Braziliense
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Fernanda Strickland - Correio Braziliense
Repórter
21/05/2026 12:30

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12/05/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Posse da nova presidência do TSE. Ministro Nunes Marques presidente TSE. Presidente do PL Valdemar Costa Neto
Presidente do PL, Valdemar Costa Neto rebateu interpretações sobre declaração envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, divulgou nota oficial nessa quarta-feira (20/5) para rebater interpretações sobre uma declaração envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. No comunicado publicado nas redes sociais, Valdemar afirmou que comentários internos feitos por ele sobre um “prazo estimado de 15 dias” para retomada do crescimento de Flávio nas pesquisas foram “invertidos” de forma “oportunista e distorcida”.

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Segundo o dirigente partidário, sua fala teria sido interpretada de maneira equivocada. “Tentaram inverter completamente o sentido da minha fala, atribuindo a ela uma interpretação que jamais existiu”, escreveu.

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Na nota, Valdemar também negou ter mencionado qualquer intenção de “testar resistência” do senador. “Em nenhum momento tratei de ‘testar resistência’ de Flávio Bolsonaro”, afirmou. O presidente do PL ainda declarou que, após os episódios enfrentados nos últimos anos, a “força política e pessoal” do parlamentar estaria “mais sólida do que nunca”.

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O dirigente concluiu o texto afirmando acreditar no crescimento de Flávio Bolsonaro nas pesquisas e no fortalecimento de sua imagem junto à população nos próximos dias. “A verdade é simples: o que veremos nos próximos dias será o crescimento de Flávio Bolsonaro nas pesquisas e o fortalecimento de sua imagem junto à população”, declarou.

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