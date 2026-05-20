Marqueteiro de Flávio deixa campanha e decide focar na própria empresa

O publicitário Marcello Lopes, conhecido como Marcellão, deixou a coordenação da pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República em meio à crise pelo envolvimento do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Em nota à imprensa, Lopes disse ter se reunido com Flávio durante “toda a tarde” desta quarta-feira (20/5) e comunicou “que não poderá mais colaborar na pré-campanha à presidência da República”.

“O publicitário, que é amigo pessoal do parlamentar, decidiu, neste momento, focar na própria empresa e priorizar os seus negócios. Lopes volta para os Estados Unidos para cumprir agenda familiar", diz a nota.

Marcello Lopes é CEO da agência de publicidade Cálix Propaganda, em São Paulo.

Segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, quem assumirá o marketing político da campanha de Flávio é Eduardo Fischer, publicitário renomado, mas sem grande experiência no meio político.

Flávio e Vorcaro

A decisão acontece no momento mais tenso da pré-campanha até então. Na última semana, o Intercept Brasil revelou a relação próxima de Flávio com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

O senador negociou o investimento do banqueiro de R$ 134 milhões no filme “Dark Horse”, que conta a história de seu pai. Pelo menos R$ 61 milhões foram repassados à produção.

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Nessa terça-feira (19), o “01” ainda admitiu que visitou Vorcaro no fim de 2025, após o dono do Master ter sido preso pela primeira vez. As revelações estremeceram a pré-candidatura e geraram incerteza sobre as chances de Flávio fazer frente a Lula em outubro.

