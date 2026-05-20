Carlos Bolsonaro sugere que Zema está surfando em crise de Flávio

Carlos Bolsonaro (PL) alfinetou o ex-governador Romeu Zema (Novo), pré-candidato à Presidência da República, e sugeriu que o mineiro está surfando na crise do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que também disputará o Palácio do Planalto.

Na semana passada, o "Intercept Brasil" revelou que Flávio negociou o investimento de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, no filme "Dark horse", sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Pelo menos R$ 61 milhões foram repassados para a produção do longa-metragem. Depois, o senador admitiu que se encontrou com o banqueiro no fim de 2025, após ele ter sido preso pela primeira vez.

Desde a primeira revelação, Zema criticou Flávio, com quem antes se relacionava amigavelmente. Nesta quarta-feira (20/5), após participar de evento da Confederação Nacional de Municípios (CNM) em Brasília, o ex-governador voltou a questionar a postura do senador.

“Eu fiquei decepcionado. As explicações para mim não foram suficientes, e precisamos tê-las. O Brasil precisa de um presidente que, para fazer as mudanças necessárias, precisa de credibilidade”, disse Zema, que chamou Vorcaro de “banqueiro bandido” e disse nunca ter se encontrado com ele.

Carlos Bolsonaro sobre Zema

Filho “02” do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos reagiu à declaração de Zema sugerindo que o mineiro está tentando se aproveitar da situação para minar Flávio e crescer a própria pré-candidatura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“É tão cristalino o que estes alinhados a outros já conhecidos estão tentando! Tudo com permissão, método e objetivo! Não precisa nem mais desenhar!”, escreveu Carlos, que é pré-candidato ao Senado por Santa Catarina.

