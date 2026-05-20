Sem citar Flávio, Caiado diz que 'contaminado' não pode ser presidente

Pré-candidato à Presidência da República, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) citou o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e disse que quem está “contaminado” não pode ser presidente.

A fala foi durante participação na 27ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, um dia após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também pré-candidato à Presidência, admitir que visitou Vorcaro após o banqueiro ter sido preso em 2025.

“O Vorcaro está contaminando todos os Poderes. E nós estamos vivendo essa desordem institucional no poder hoje. Você não sabe em quem acredita”, disse Caiado, que apontou “escândalo” no Supremo Tribunal Federal (STF), no Congresso Nacional e na presidência.

Indireta a Flávio?

Ele afirmou que “a pessoa que está contaminada não tem estatura para sentar na cadeira da Presidência da República. Não tem autoridade para chamar atenção de ministro do Supremo e nem do Congresso Nacional”.

Questionado por jornalistas se a fala foi direcionada a Flávio, o goiano respondeu: “Nunca falei nada de forma indireta na minha vida”. Ele defendeu o direito de o senador se explicar, mas ressaltou que o presidente precisa de “independência moral”.

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Apesar de adversários na pré-campanha ao Planalto, Flávio e Caiado têm afinidade política histórica.

