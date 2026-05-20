Ex-deputado do PT de Minas toma posse como ministro do TCU
Com apoio do governo, Cunha foi eleito em abril, em eleição marcada por tensão na Câmara dos Deputados
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Odair Cunha, ex-deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT) de Minas Gerais, tomou posse como ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) em cerimônia em Brasília (DF) nesta quarta-feira (20/5). Aos 49 anos, ele ocupará a vaga deixada pela aposentadoria do ministro Aroldo Cedraz.
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“Chego a esta Corte com o profundo respeito por essa trajetória e com o desejo sincero de que a experiência adquirida ao longo da minha vida pública possa colaborar. Trago comigo a vivência de quem conheceu o país para além dos gabinetes. De quem ouviu demandas, enfrentou dificuldades e acompanhou de perto os desafios reais da administração pública”, discursou Odair Cunha.
Ao longo do discurso de posse, o ex-deputado se emocionou ao dizer que é filho de uma empregada doméstica e de um trabalhador rural. Também destacou a experiência adquirida no Congresso - foi deputado por seis mandatos consecutivos, entre 2003 e 2027, todos pelo PT.
Nascido em Piedade, no interior de São Paulo, Odair Cunha foi criado em Boa Esperança, no Sul de Minas. Graduou-se na Faculdade de Direito de Varginha (Fadiva) em 1998 e, no ano seguinte, se filiou ao PT.
A cerimônia contou com diversas autoridades da República, entre elas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).
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Odair Cunha no TCU
Com apoio do governo, Cunha foi eleito em pleito marcado por tensão na Câmara dos Deputados em abril. Após rearranjos de última hora e forte embate político, conquistou 303 votos dos 456 deputados que compareceram. O Senado aprovou a indicação por 50 votos a 8.
O Tribunal de Contas da União atua na fiscalização do uso de recursos públicos federais e conta com nove ministros. Três são indicados pela Câmara, três pelo Senado e três pelo presidente - destes últimos, dois devem ser oriundos de carreiras técnicas.
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Além de Cunha, a Corte hoje é composta por Vital do Rêgo Filho (presidente), Jorge Oliveira (vice-presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Bruno Dantas, Antonio Anastasia e Jhonatan de Jesus.