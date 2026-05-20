Aécio pode ser alternativa do centro à candidatura de Flávio Bolsonaro
Nome do tucano passou a ser defendido depois da recusa de Ciro Gomes em disputar a Presidência e ao desgaste de Flávio Bolsonaro
compartilheSIGA
Partidos de centro vão discutir na semana que vem a possibilidade de lançar o nome do ex-governador de Minas Gerais, deputado federal Aécio Neves (PSDB), para a Presidência da República. O tucano foi candidato a presidente em 2014 e disputou o segundo turno contra Dilma Rousseff, que acabou eleita com 51,64% dos votos válidos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Seu nome seria uma alternativa do centro para a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-SP), que vem sofrendo sucessivos desgastes desde que vieram à tona conversas em que ele pede dinheiro para Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, liquidado ano passado pelo Banco Central, por violações às normas do sistema financeiro.
Leia Mais
O assunto foi debatido nessa terça-feira (19/5) por lideranças do Solidariedade, do Cidadania e da cúpula tucana. E o assunto vai entrar novamente em pauta na próxima terça-feira em uma reunião da federação PSDB/Cidadania pedida pelo ex-senador Roberto Freire (Cidadania-PE), para avaliar a possibilidade de lançar novamente o tucano para a Presidência como alternativa para os eleitores que rejeitam tanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quanto Flávio Bolsonaro.
O nome do ex-governador foi defendido publicamente por Freire e também pelo deputado federal Paulinho da Força (SP), presidente nacional do Solidariedade.
Aécio vinha tentando articular a candidatura do ex-ministro Ciro Gomes, que também já foi candidato ao Planalto, mas as conversas não vingaram, pois ele preferiu disputar o governo do Ceará.
Depois da disputa contra Dilma, Aécio foi denunciado pela Operação Lava Jato, a mesma que prendeu Lula, mas foi inocentado de corrupção nos períodos em que foi governador de Minas Gerais e senador, cargo que ele exerceu antes de virar deputado federal.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Procurado, o deputado não respondeu ao pedido de entrevista. O espaço segue aberto.