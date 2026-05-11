Racha na direita: Salles ataca Eduardo Bolsonaro em disputa pelo Senado

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A disputa por uma vaga ao Senado em São Paulo abriu uma nova frente de conflito entre nomes da direita ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Pré-candidato pelo Novo, o deputado federal Ricardo Salles e ex-ministro do Meio Ambiente criticou publicamente ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e acusou o filho do ex-presidente de atuar contra interesses do país após sua mudança para os Estados Unidos.

As declarações foram feitas durante participação de Salles no podcast Iron Talks, na sexta-feira (8/5). Na entrevista, o parlamentar afirmou que Eduardo deixou o Brasil por decisão própria e agravou sua situação política ao fazer declarações no exterior relacionadas ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos.

“Você se mandou para os Estados Unidos porque você quis. Você só inviabilizou o seu retorno para o Brasil depois que você já estava lá nos Estados Unidos falando um monte de merda, inclusive trabalhando contra o Brasil nessa história de tarifaço”, disparou.

O embate ocorre em meio à reorganização da direita paulista para a eleição ao Senado. Antes cotado para disputar uma das vagas por São Paulo, Eduardo Bolsonaro perdeu espaço após se mudar para os Estados Unidos.

Na última semana, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado (PL), foi escolhido como pré-candidato ao Senado após encontro com Eduardo no Texas ao lado do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

Na terça-feira (5/5), o governador paulista Tarcísio de Freitas confirmou apoio à candidatura de André do Prado. Outro nome ligado ao campo governista é o deputado federal Guilherme Derrite, ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo.

Com isso, a direita paulista caminha para uma disputa fragmentada entre Salles, Prado e Derrite. No campo adversário, as ex-ministras Marina Silva e Simone Tebet aparecem como possíveis candidatas ao Senado em uma chapa liderada pelo ex-ministro Fernando Haddad ao governo paulista.

Durante a entrevista, Salles rebateu acusações de que estaria dividindo a direita e negou que ele havia feito “conchavo” com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O deputado afirmou ainda ter enfrentado consequências mais severas do que Eduardo após o fim do governo Bolsonaro. “O seu papai mandou dinheiro para você ficar nos Estados Unidos. Eu tive minha casa e meu escritório invadidos pela Polícia Federal”, disse.

Salles também criticou discursos radicais associados ao bolsonarismo após as eleições de 2022. Segundo ele, falas sobre fechamento do Supremo e ações contra instituições contribuíram para o agravamento da crise que culminou nos atos de 8 de janeiro.

O parlamentar afirmou ainda que tentou manter diálogo com Eduardo Bolsonaro antes do apoio do PL a André do Prado, mas acusou o deputado licenciado de mudar de posição após reuniões com dirigentes partidários.

Eduardo reage

Em vídeo publicado nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro acusou Ricardo Salles de se aproximar de adversários políticos e de manter alianças contraditórias ao discurso que faz contra o centrão. “Está curtindo postagem de gente do PT me criticando”, disse.

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Na gravação, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou ainda que responderia às declarações de Salles em um vídeo mais amplo a ser publicado em seu canal no YouTube, ainda nesta segunda-feira.

