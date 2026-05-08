Aécio e Marília lideram disputa pelo Senado em Minas, diz Doxa

O ex-governador Aécio Neves (PSDB) e a ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) estão na liderança das intenções de voto para a disputa do Senado em Minas Gerais nas eleições de outubro, segundo levantamento do instituto de pesquisa Doxa divulgado nesta sexta-feira (8/5).

Neste ano, cada estado elege dois nomes para a Câmara Alta do Congresso Nacional. Na cola de Aécio e Marília aparece o senador Carlos Viana (PSD-MG), que deve disputar a reeleição.

Aécio tem total de 27% das intenções de voto na pesquisa, seguido por Marília, com 26%. Depois, vem Carlos Viana, com 22%; Domingos Sávio (PL), com 10%; Áurea Carolina, com 8%; e Marcelo Aro (PP), com 7%. Já 39% não quiseram escolher nenhum, não sabem ou não responderam. O total supera 100% porque os entrevistados puderam citar dois nomes.

Senado em Minas

Aécio Neves (PSDB) - 27%

Marília Campos (PT) - 26%

Carlos Viana (PSD) - 22%

Domingos Sávio (PL) - 10%

Áurea Carolina (Psol) - 8%

Marcelo Aro (PP) - 7%

Nenhum/Não sabe/Não respondeu - 39%

A pesquisa é estimulada, ou seja, o nome dos candidatos é apresentado para o entrevistado escolher. O levantamento foi feito a partir de 1.500 entrevistas domiciliares distribuídas proporcionalmente nas oito mesorregiões de Minas. A margem de erro é de 2,53% para mais ou para menos.

Levantamento pediu que entrevistados escolhessem dois nomes Doxa/Reprodução

Governo de Minas

O mesmo levantamento apontou o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) na disputa pelo governo de Minas, seguido pelo ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT).

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Primeiro cenário estimulado

Cleitinho (Republicanos) - 28%

Alexandre Kalil (PDT) - 21%

Mateus Simões (PSD) - 7%

Rodrigo Pacheco (PSB) - 6%

Gabriel Azevedo (MDB) - 3%

Ben Mendes (Missão) - 3%

Flávio Roscoe (PL) - menos de 1%

Nenhum/Branco/Nulo - 16%

Não sabe/Não respondeu - 15%

Segundo cenário estimulado