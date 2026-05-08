Aécio e Marília lideram disputa pelo Senado em Minas, diz Doxa
Carlos Viana (PSD-MG) aparece na cola, em terceiro colocado. Já os demais candidatos aparecem entre 7% e 10%
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O ex-governador Aécio Neves (PSDB) e a ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) estão na liderança das intenções de voto para a disputa do Senado em Minas Gerais nas eleições de outubro, segundo levantamento do instituto de pesquisa Doxa divulgado nesta sexta-feira (8/5).
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Neste ano, cada estado elege dois nomes para a Câmara Alta do Congresso Nacional. Na cola de Aécio e Marília aparece o senador Carlos Viana (PSD-MG), que deve disputar a reeleição.
Aécio tem total de 27% das intenções de voto na pesquisa, seguido por Marília, com 26%. Depois, vem Carlos Viana, com 22%; Domingos Sávio (PL), com 10%; Áurea Carolina, com 8%; e Marcelo Aro (PP), com 7%. Já 39% não quiseram escolher nenhum, não sabem ou não responderam. O total supera 100% porque os entrevistados puderam citar dois nomes.
Senado em Minas
- Aécio Neves (PSDB) - 27%
- Marília Campos (PT) - 26%
- Carlos Viana (PSD) - 22%
- Domingos Sávio (PL) - 10%
- Áurea Carolina (Psol) - 8%
- Marcelo Aro (PP) - 7%
- Nenhum/Não sabe/Não respondeu - 39%
A pesquisa é estimulada, ou seja, o nome dos candidatos é apresentado para o entrevistado escolher. O levantamento foi feito a partir de 1.500 entrevistas domiciliares distribuídas proporcionalmente nas oito mesorregiões de Minas. A margem de erro é de 2,53% para mais ou para menos.
Governo de Minas
O mesmo levantamento apontou o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) na disputa pelo governo de Minas, seguido pelo ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT).
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Primeiro cenário estimulado
- Cleitinho (Republicanos) - 28%
- Alexandre Kalil (PDT) - 21%
- Mateus Simões (PSD) - 7%
- Rodrigo Pacheco (PSB) - 6%
- Gabriel Azevedo (MDB) - 3%
- Ben Mendes (Missão) - 3%
- Flávio Roscoe (PL) - menos de 1%
- Nenhum/Branco/Nulo - 16%
- Não sabe/Não respondeu - 15%
Segundo cenário estimulado
- Cleitinho (Republicanos) - 30%
- Alexandre Kalil (PDT) - 24%
- Mateus Simões (PSD) - 7%
- Gabriel Azevedo (MDB) - 4%
- Ben Mendes (Missão) - 3%
- Jarbas Soares Júnior (PSB) - menos de 1%
- Nenhum/Branco/Nulo - 16%