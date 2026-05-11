Ciro Gomes recusa convite do PSDB para disputar Presidência e Aécio reage

Ciro Gomes comunicou à direção do PSDB que vai seguir com o plano de disputar o governo do Ceará, recusando o convite do presidente nacional do partido, o deputado federal Aécio Neves, para concorrer à Presidência da República.

Aécio, que é pré-candidato ao Senado por Minas Gerais, divulgou nota à imprensa revelando o posicionamento de Ciro, confirmado nesta segunda-feira (11/5).

“Recebi, hoje, telefonema do ex-governador Ciro Gomes informando, formalmente, a intenção de lançar oficialmente a sua pré-candidatura ao governo do Ceará no próximo final de semana. O PSDB reconhece a importância da sua vitória, não apenas para o Ceará, mas para todo Brasil, em especial para o Nordeste”, disse o deputado.

O cearense já disputou pela Presidência em quatro eleições (1998, 2002, 2018 e 2022). O melhor desempenho foi em 2018, com 12,47% dos votos válidos no primeiro turno.

Reação de Aécio Neves

Apesar da recusa, Aécio afirmou que o PSDB continuará debatendo a disputa nacional em busca de “alternativas para o Brasil nesse momento em que a polarização e o radicalismo vêm impedindo a apresentação de um projeto consistente de retomada do desenvolvimento econômico e social do país”.

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Em nome do partido, o presidente concluiu dizendo que “insistirá em buscar” cenários fora da polarização entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principais pré-candidatos à Presidência.

