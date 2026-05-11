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RACHA NA DIREITA

Eduardo Bolsonaro a vereador de BH: ‘Pablo, você é um vagabundo’

Em resposta a críticas de Ricardo Salles, Eduardo retomou ataque a vereador de BH ligado a Nikolas Ferreira por vídeo antigo

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
11/05/2026 13:51 - atualizado em 11/05/2026 14:56

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Eduardo Bolsonaro (PL) instiga mais uma tensão na direita com ataque ao vereador de BH Pablo Almeida (PL)
Eduardo Bolsonaro (PL) instiga mais uma tensão na direita com ataque ao vereador de BH Pablo Almeida (PL) crédito: Marcos Vieira/EM/D.A. Press e Reprodução/Pablo Almeida

Em meio a mais um episódio do racha no campo da direita, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) se referiu ao vereador de Belo Horizonte Pablo Almeida (PL) como "vagabundo". 

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A afirmação foi feita em canal próprio no YouTube nesta segunda-feira (11/5), em resposta a ataques do deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (Novo), que acusou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de atuar contra interesses do país após sua mudança para os Estados Unidos. 

Na publicação, Eduardo se defendeu das críticas de que havia fugido do Brasil e atrapalhado o pai. Ele se definiu como "valente" por ter tido coragem de sair do país para lutar "contra a ditadura" e "o sistema autoritário dos togados", referindo-se aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). 

Para Eduardo, "é lamentável" que pessoas recortem um vídeo em que ele afirme que "não está nem aí" se o pai morrer e o divulguem para interpretação literal, sugerindo que ele não se importa com a vida do pai, sendo que, em suas palavras, ele é "o que mais se importa com a vida do meu pai, junto com os nossos familiares".

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"Isso não foi o Salles que falou não, foi um vagabundo de um vereador lá de BH, que é o braço direito do Nikolas [Ferreira], o Pablo", disse Eduardo.

Em fevereiro deste ano, Pablo, que é ex-assessor de Nikolas, fez uma publicação com um corte de um vídeo em que Eduardo afirma: "Pode prender meu pai aí, lamento". Na época, outro filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro (PL), declarou que o partido está organizado para atacar diretamente os filhos Bolsonaro e os correligionários em muitos locais, o que "tem que ser corrigido". Posteriormente, o post original foi apagado.

Como justificativa, o ex-deputado federal enfatizou, no vídeo divulgado hoje, que deu as declarações na época sobre "não estar nem aí" se o pai fosse preso porque era sua forma de "dar o recado de que não iria se dobrar ao sistema", uma vez que "já conhece as regras do jogo".

O ex-deputado federal pontuou que nunca deu declarações sobre o assunto e esperou a poeira baixar para tal, mas que "isso que o Pablo fez é coisa de vagabundo". Eduardo argumentou que a maneira que o vereador encontrou para se "limpar" é "colar em Flávio Bolsonaro para tirar uma foto".

Flávio é o filho “01” de Jair Bolsonaro. Atualmente, ele é senador e pré-candidato à Presidência da República pelo PL. 

“O Flávio está no meio de um turbilhão. Não mandei mensagem para ele nem enchi o saco dele com isso, mas aqui eu deixo claro: Pablo, vereador de BH, você é um vagabundo", disse Eduardo ao usar o adjetivo pela terceira vez. 

'Completamente descabido'

Procurado pela reportagem, Pablo Almeida defendeu que o vídeo publicado não foi uma montagem e que tem "muitas outras prioridades" em BH para ter que se preocupar com o xingamento. Ao EM, ele relatou que se encontrou com Carlos Bolsonaro, com quem conversou sobre a situação e argumentou a respeito da necessidade de uma "união de todos", mas que a atitude de Eduardo não demonstra uma "prioridade" por essa união, uma vez que "fomenta esse tipo de ataque nas redes sociais".

O vereador considerou "completamente descabido" ser chamado de "vagabundo". "Em nenhum momento, eu xinguei Jair Bolsonaro e sua esposa, ou os chamei de ingratos, não só pelo meu caráter, mas pelo respeito que tenho por ele."

Pablo também questionou a crítica sobre sua aproximação com Flávio Bolsonaro. O vereador afirmou que Eduardo "tem que se decidir": "Ou reclamam de uma falta de apoio, ou dizem que estamos querendo tirar proveito".

Ele contou que a foto foi tirada em meio a uma agenda extensa de trabalhos em Belo Horizonte e que o objetivo da imagem era prestar apoio "enquanto vereador mais votado da história de Belo Horizonte, ao único candidato de direita capaz de tirar o PT do poder".

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O vereador de BH também demonstrou estranhamento à crítica em um momento distante da polêmica da postagem. "Me estranha muito que em meio a críticas que o Eduardo vem sofrendo da direita, ele venha me atacar com algo de tempos atrás, que já foi resolvido, sendo que eu não tenho nada a ver com o planejamento eleitoral de São Paulo."

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